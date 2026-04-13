Alerta total por lo que reveló Rolando Graña sobre Milei: "Admitió".

Durante su programa en América TV, el periodista Rolando Graña lanzó fuertes críticas hacia el presidente Javier Milei. En vivo, el conductor desarmó el relato oficial y expuso el absoluto fracaso de las medidas de la Casa Rosada.

El editorial comenzó con una clara advertencia sobre los límites de la paciencia popular. "¿Los escándalos de corrupción dañan? Sí, puede que dañen, pero dañan sobre todo si la economía anda mal", sentenció el comunicador frente a las cámaras.

Acto seguido, Graña apuntó de lleno contra la constante actitud soberbia del jefe de Estado ante cualquier tipo de disidencia. "Ahí es donde viene la cuestión económica que obligó a que Milei, el gran soberbio de los soberbios, el tipo que la tiene clara, que todos los demás somos tarados, los economistas son 'mandriles', que somos todos pelotudos salvo él, él la tiene clarísima...", ironizó.

Para Rolando Graña, la profunda recesión desbordó por completo el discurso gubernamental. "Pero esta semana, también en su soberbia, echándole la culpa al kirchnerismo, a los kukas, a todo el mundo, admitió dos cosas en un tuit: dijo 'sabemos que estos meses fueron difíciles' y 'pedimos paciencia'", recordó.

Alerta total por lo que reveló Rolando Graña sobre Milei: "Admitió".

El pedido de "paciencia" del Gobierno

A modo de cierre, aniquiló la gestión con una burla a las predicciones del oficialismo. "Otra vez vuelven a pedir paciencia. Hace un año Milei dijo que la economía se iba a ir para arriba como pedo de buzo. Todavía estamos esperando al buzo, a la economía, al pedo, a la burbuja, porque no pasó nada de eso. Y los índices económicos dicen justamente lo contrario", sentenció.