Ya no es Venezuela: el país que Bullrich eligió para generar terror en Argentina

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, dejó de estigmatizar a Venezuela para empezar a hacerlo con otro país. El triste cambio de estrategia del macrismo de cara a las próximas elecciones.

De cara a las próximas elecciones legislativas 2021, la estrategia del macrismo es cada vez más clara: oponerse a cada decisión que tome el Gobierno de Alberto Fernández, sin importar siquiera si hay una pandemia mundial de por medio, poner trabas y proponer un discurso destructivo para generar caos y disconformidad en la sociedad. Además, y pese a que hace varios años se volvió una costumbre utilizar y estigmatizar a Venezuela, Patricia Bullrich cambió de país y optó por hacer lo mismo con Nicaragua.

Mientras en Juntos por el Cambio atraviesan una interna feroz entre Mauricio Macri y Bullrich de un lado, y Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal del otro, la presidenta del PRO volvió a pasearse por uno de los canales que mejor acobija a dicho partido político.

En una entrevista que le concedió a Joaquín Morales Solá en Desde el Llano, programa transmitido por TN, la verborrágica ex Ministra de Seguridad de Macri palpitó las elecciones legislativas que se vienen y se refirió a la unidad que deben mantener en su bloque: "Lo primero que tenemos que hacer nosotros es garantizar dos ritmos. El primero es frenar que Argentina no sea Nicaragua, que no sea un país que va hacia un régimen autoritario, absolutamente represor como es hoy Daniel Ortega (NdeR: presidente de Nicaragua)".

"Para eso necesitamos más diputados y más senadores. No tenemos tutía. Tenemos que estar todos. Desde el primero hasta el último de Juntos por el Cambio", añadió Bullrich, quien es consciente de que en el macrismo necesitan estar unidos de cara a los próximos comicios electorales.

Asimismo, y consultada por la razón por la que en el macrismo no hay una clara unidad, la presidenta del PRO le lanzó un dardo -de manera indirecto- a Vidal, que tiene intenciones de lanzar su candidatura en la Ciudad de Buenos Aires y no en Provincia, donde perdió de manera categórica ante Axel Kicillof en 2019: "¿Mire si nos cambian la Constitución porque nosotros no nos pusimos de acuerdo? ¿Mire si nos ponen un ministerio público porque nosotros no nos pusimos de acuerdo?". Y luego, intentó victimizar a su partido con expresiones sin ningún tipo de fundamento: "¿Y si nos cambian los jueces y nos ponen jueces de justicia ilegítima o seguimos teniendo jueces como el de Santa Fe, que dice que violar con un preservativo no es violación?".

Cuándo son las elecciones legislativas

El pasado 2 de junio, el Senado aprobó el proyecto que modifica por única vez el calendario para las elecciones legislativas. La decisión se tomó en la Cámara Alta debido a la pandemia del COVID-19 y, de esta forma, se trasladan las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) al 12 de septiembre, mientras que las generales se atrasan al 14 de noviembre.