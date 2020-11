Patricia Bullrich, salió a respaldar a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, por sus dichos en contra de los sindicatos y docentes porteños. La presidenta del PRO se metió de lleno en la polémica.

"Soledad Acuña expresó un sentimiento generalizado en la comunidad educativa", escribió Bullrich en Instagram sobre los dichos de la ministra, quien confesó en una reunión por zoom que desde su ministerio impulsaban denuncias contra docentes por supuestas "bajada de línea" política a los estudiantes.

"Venimos trabajando con docentes, alumnos y padres para que las escuelas no impongan lo que se debe pensar. La Educación es lo contrario al adoctrinamiento. Apoyo a la ministra. ¡Con los chicos no!", afirmó la ex ministra de Seguridad.

La ministra durante el zoom aseguró que los maestros "eligen militar en lugar de hacer docencia" y apuntó contra los institutos de formación: "La raíz sobre la militancia política en las aulas está en la formación docente, en lo que se define como perfil de un docente en un instituto de formación", dijo.

Además, celebró que la virtualidad le haya permitido a los padres entrar a las aulas para controlas a los maestros e invitó a perseguir a los docentes: "Si nosotros no tenemos denuncias concretas de las familias es muy difícil que podamos intervenir".

Bullrich tuiteó más temprano un supuesto examen, no de una escuela porteña sino de la UBA, para alentar la campaña de persecución. "¿Esto es educación? Esto fomenta el odio, la intolerancia y construye la división de los estudiantes. El adoctrinamiento es típico del autoritarismo y totalmente contradictorio con el pensamiento democrático", alentó Bullrich.