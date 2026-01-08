En las últimas horas, se volvió viral la grabación de una cámara de seguridad en la que se puede ver a un hombre tomando un café en un bar del barrio porteño de Palermo y que, de pronto, es sorprendido por la caída de un vidrio de máxima protección que impacta de lleno en su cabeza. El comensal de 50 años resultó herido, pero está fuera de peligro.

Mientras la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires investiga las posibles causas de la caída del blindex de un departamento que se encuentra sobre la cafetería, trascendieron imágenes de cómo quedó el local gastronómico ubicado en la calle Ciudad de la Paz al 300.

La mesa y la silla en las que se encontraba el hombre terminaron completamente abolladas, tal como se observa en las fotografías difundidas. Además, fragmentos del vidrio laminado 1x1 quedaron esparcidos por toda la calle, especialmente en el ingreso al local.

Cómo se encuentra el hombre que sobrevivió de milagro en un bar de Palermo

El hecho tuvo lugar el sábado 13 de diciembre en horas de la noche. Según informó Noticias Argentinas, luego de ocurrido el hecho, el hombre fue trasladado a emergencias con una ambulancia del SAME y actualmente ya se encuentra sin riesgo de vida.

Sufrió heridas y un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza. Del operativo participaron efectivos de la Comisaría Vecinal 14B.

La investigación del caso está a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte, cuya titular es Amanda Berstein. Las autoridades judiciales intentarán determinar qué provocó que un vidrio de máxima protección, dispuesto en la ventana de un edificio, cayera al vacío.

Lo que se sabe hasta el momento es que el departamento desde el cual cayó el vidrio se encontraba desocupado y que, por razones de seguridad, tras el hecho los bomberos retiraron el resto de la placa vidriada.