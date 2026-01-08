En la noche del sábado 13 de diciembre se vivió un hecho que podría haber tenido un desenlace trágico. Mientras un hombre comía en un bar del barrio porteño de Palermo, cayó sobre su cabeza un Blindex proveniente de la ventana de un departamento. Por este suceso, que podría haber sido un accidente fatal, el hombre solo sufrió un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, ambos sin riesgo de vida.

Este insólito caso tuvo lugar el 13 de diciembre por la noche; sin embargo, los videos que captaron los acontecimientos se dieron a conocer recién este jueves. En las imágenes se muestra el momento de la caída del vidrio de doble protección, el cual se desprendió desde un departamento ubicado en un cuarto piso, pudiendo haber sido letal para la víctima.

Luego de ocurrido el accidente, el personal de la Comisaría Vecinal 14B se desplazó hasta la cafetería que fue el escenario principal del episodio. Esta se ubica en la calle Ciudad de la Paz al 300, en Palermo, y fue la encargada de dar aviso inmediato al SAME luego de lo acontecido.

Una vez llegados al lugar, los médicos procedieron a asistir al lesionado, un hombre de 50 años, quien habría sufrido un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, ambos sin riesgo de vida.

Por otro lado, luego del operativo, Bomberos de la Ciudad subieron hasta el departamento del cual se desprendió el Blindex. Allí constataron que el inmueble se hallaba desocupado debido a que el propietario reside en la provincia de Córdoba; no obstante, lograron ingresar gracias a que el encargado tenía las llaves del departamento.

Posteriormente y por precaución, los Bomberos retiraron una segunda placa de vidrio que quedó en la ventana, por la potencialidad de que ocurriera un hecho similar. Esta segunda placa poseía las mismas dimensiones que la que cayó sobre la víctima.

Por último, en el caso tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Amanda Berstein, que busca determinar qué ocurrió con el Blindex y el motivo por el que se desprendió de la ventana.

La palabra de uno de los testigos del accidente

En diálogo con los medios, Lautaro, cocinero del bar en el que ocurrió el accidente, explicó: "Estábamos dentro del local y escuchamos un estruendo importante. Pensamos que había sido un accidente de autos. Todos los empleados salimos para ver qué había pasado y vimos la escena: la mesa tirada en el piso y el cliente sentado semi inconsciente".

En su relato, el cocinero asegura que debido a la gran cantidad de sangre que perdía el hombre, debieron realizarle dos torniquetes en el brazo izquierdo. Acerca de la asistencia que le dieron al hombre, el empleado detalló: "Traté de limpiarle las heridas. Tenía cortes en la cabeza, en la nuca, en la espalda y en el brazo izquierdo porque la ambulancia fue la última en llegar. A los pocos minutos, los que primero llegaron fueron los Bomberos y son los que le realizaron los primeros auxilios. El cliente estaba consciente, pero aturdido".