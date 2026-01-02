75% del cuerpo quemado en Palermo por usar un ventilador: el trágico incendio en un departamento

El barrio porteño de Palermo atravesó recientemente una desesperante situación, cuando un incendio provocado por el uso de un ventilador derivó en el tratamiento de cinco personas, que terminaron con heridas de distinta gravedad. Entre los afectados por el incendio se encuentra un hombre de 70 años, quien resultó con quemaduras en el 75% de su cuerpo y tuvo que ser trasladado a un hospital.

Según la información brindada por el SAME, el incidente ocurrió en el quinto piso de un edificio ubicado en la calle Alte. Francisco Seguí al 1191, entre las avenidas Gaona y Coronel Apolinario Figueroa. Debido a la gravedad del asunto, fueron seis los móviles de emergencia que debieron presentarse para atender a algunos de los heridos en el lugar; por su parte, al principal dañado por el foco ígneo tuvieron que trasladarlo de urgencia al Hospital Álvarez.

Para el operativo de rescate no fue necesario el uso de medios aéreos y en el mismo no se reportaron más derivaciones hospitalarias. Los afectados son cuatro hombres y una mujer, todos mayores de edad. Gracias a la rápida labor de los equipos que trabajaron en el edificio, el incendio fue controlado de manera eficaz, evitando de esa manera la propagación de las llamas a otras unidades. Esto también permitió evacuar de forma preventiva a los vecinos del piso afectado.

Por otro lado, las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, las cuales investigan en qué circunstancias se produjo el trágico hecho mientras evalúan los daños materiales ocasionados.

Incendios durante las fiestas

Los casos de incendios domésticos suelen aumentar durante las fiestas. Entre los distintos motivos se encuentra la combinación que se presenta entre adornos, aparatos eléctricos y demás, los cuales aumentan la propensión a que se produzcan fallos en el sistema energético.

Según los especialistas, el riesgo de incendios domésticos incrementa entre un 25 y 35% durante las fiestas en comparativa con otras épocas del año. En esa misma línea, los expertos señalan que la elección de materiales seguros, el buen estado de las instalaciones eléctricas y la supervisión de velas, luces y adornos son fundamentales para evitar una tragedia durante las épocas festivas.

Un dato fundamental es que el 42% de los incendios en viviendas tiene origen eléctrico, siendo muchas veces el falso contacto de los aparatos que no detectan los sistemas de protección el más habitual productor de focos ígneos. En las fiestas, esto se suma al exceso de adornos cerca de enchufes y cables en mal estado los cuales incrementan aún más el peligro.

Otro factor a tener en cuenta es la cocina. Esta también representa un foco habitual de riesgo, principalmente por dejar fuego o electrodomésticos encendidos sin vigilancia. Para evitar problemas se recomienda el uso de temporizadores y la supervisión constante de los aparatos utilizados.