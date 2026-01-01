Incendio en Palermo: un hombre de 70 años sufrió quemaduras en el 75% del cuerpo

Un hombre de 70 años sufrió quemaduras en el 75% del cuerpo.

Un incendio en un departamento del barrio porteño de Palermo dejó a cinco personas afectadas, entre ellas un hombre de 70 años que sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo y debió ser trasladado de urgencia a un hospital. El hecho ocurrió en el quinto piso de un edificio ubicado en la calle Almirante Francisco Seguí al 1191, según informaron fuentes del SAME.

De acuerdo al parte oficial, el foco ígneo se habría iniciado en un ventilador dentro de la vivienda. Cuatro personas –todos adultos– fueron asistidas en el lugar por personal de emergencias, mientras que el hombre con heridas de mayor gravedad fue derivado en ambulancia al Hospital Álvarez. En el operativo intervinieron seis móviles del SAME y no fue necesario utilizar medios aéreos.

El incendio fue controlado rápidamente por los equipos de emergencia, lo que permitió evitar que las llamas se propagaran a otros departamentos del edificio. Como medida preventiva, se evacuó a los vecinos del piso afectado, sin que se registraran nuevas derivaciones hospitalarias. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que investigan las circunstancias del siniestro y evalúan los daños materiales ocasionados en el inmueble.

El episodio en Palermo se suma a otro incendio de gran magnitud ocurrido durante la Navidad en la zona comercial de Once, donde un local de ropa se prendió fuego y obligó a desplegar un amplio operativo. En ese caso, al menos 40 personas fueron asistidas por SAME y 12 debieron ser trasladadas a distintos hospitales porteños, en su mayoría por inhalación de humo.

Según informaron las autoridades, el fuego afectó telas del comercio y un depósito en entrepiso, y el humo alcanzó incluso a un hotel ubicado en el mismo edificio, aunque no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad. El incendio en Balvanera se produjo en el cruce de Juan José Paso, entre avenida Corrientes y Lavalle, en una zona de alto tránsito comercial.

De acuerdo al parte de la Policía de la Ciudad, 29 personas fueron asistidas en el lugar y otras 11 derivadas a los hospitales Ramos Mejía, Elizalde, Fernández y Rivadavia. Entre los afectados hubo siete menores de edad y la mayoría de las atenciones estuvieron vinculadas a la inhalación de humo, que se expandió por casi toda la manzana.