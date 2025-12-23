Las 5 pruebas contra el empresario acusado de abusar a menores: qué dice el expediente

El caso del empresario acusado de abuso de menores en Palermo mantiene en alerta a toda la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Marcelo Porcel, el ex propietario de Argencard y socio del shopping OH! Recoleta, quien fue denunciado por al menos nueve menores, compañeros de colegio de su hijo, que ya declararon en Cámara Gesell. Según las fuentes judiciales de ViaSzeta, pronto podrían presentarse cuatro nuevos denunciantes.

La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 encabezada por Pablo Turano y se tramita en el Juzgado Nacional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard. Desde que se inició el expediente se allanaron domicilios y oficinas del acusado, donde se secuestraron celulares y computadoras para peritar.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en las torres Le Parc de Palermo. La Justicia le impidió al acusado acercarse a menos de 300 metros de las víctimas, lo que le impide asistir al colegio y al club de su hijo, donde todos comparten clases y deportes.

Los puntos clave del expediente

Los investigadores que peritaron los celulares y las computadoras secuestradas encontraron material que forma parte central del expediente. Se supo que habría registro de situaciones inapropiadas que involucran a los menores, en contextos de consumo de alcohol y apuestas ilegales.

Las querellas aseguran que el empresario aprovechaba las reuniones de su hijo con amigos para hacerles ofrecimientos a cambio de participar en desafíos. También aseguraron que Porcel tenía cámaras ocultas en su oficina.

Los abogados de las víctimas solicitaron formalmente la indagatoria y la detención del empresario. El pedido está en el marco de acusaciones por abuso sexual agravado, corrupción de menores y producción y tenencia de material con imágenes de menores. Además, estiman una posible distribución de ese tipo de contenido.

Quién es Marcelo Porcel

El denunciado Marcelo Porcel es un empresario de alto perfil, que históricamente estuvo vinculado a los sectores financiero e inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Es hijo del fundador de Argencard y se desempeñaba como concesionario del shopping Oh! Buenos Aires.

Después de que estallara el escándalo alrededor de la denuncia de los padres de nueve menores por abuso sexual en su contra, el empresario fue desvinculado. También figura como presidente de la firma agropecuaria Campazu S.A.

En los próximos días se estima que se dispondrán nuevas medidas judiciales en la causa, que sigue en pleno período de investigación.