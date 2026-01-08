Empleadas domésticas con aumento: cuánto cobro en enero de 2026

Empleadas domésticas: aumento confirmado

Enero suele ser un mes particular para las empleadas domésticas. Si bien no hay un aumento porcentual en las escalas, el ingreso mensual sí se modifica porque el bono extraordinario que se pagó en noviembre y diciembre se incorpora al salario básico. Ese importe varía según la cantidad de horas semanales trabajadas, por lo que el impacto no es igual para todas las trabajadoras.

Los valores vigentes surgen de la grilla oficial difundida por ARCA (ex AFIP) y ya incluyen la suma adicional tomada como referencia para una trabajadora con más de 16 horas semanales, que percibió un bono de $14.000. En los casos de jornadas reducidas, el monto incorporado es menor: $9.000 para quienes trabajan entre 12 y 16 horas semanales y $6.000 para las que cumplen menos de 12 horas.

Salarios de empleadas domésticas

Cuánto se paga por hora y por mes en enero de 2026

La quinta categoría, la más numerosa y correspondiente a tareas generales (limpieza, cocina y mantenimiento del hogar), tiene los siguientes mínimos:

Con retiro: $3.250,10 por hora y $398.722,14 por mes

Sin retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes

En la cuarta categoría, que abarca el cuidado de personas, los valores quedan así:

Con retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes

Sin retiro: $3.894,43 por hora y $490.745,56 por mes

Para los caseros (tercera categoría), que residen en el lugar donde prestan servicios:

$3.494,25 por hora

$441.806,54 por mes

La segunda categoría, correspondiente al personal destinado a tareas específicas como cocina u oficios especializados, muestra una de las mejores remuneraciones:

Con retiro: $3.696,15 por hora y $452.478,51 por mes

Sin retiro: $4.039,45 por hora y $502.101,03 por mes

En tanto, la primera categoría, la de supervisores, es la mejor paga del régimen:

Con retiro: $3.895,56 por hora y $485.961,09 por mes

Sin retiro: $4.254,05 por hora y $539.711,97 por mes

Cuánto cobra una empleada doméstica

Adicionales obligatorios que elevan el salario

Además del básico, el régimen del personal de casas particulares contempla dos adicionales obligatorios:

Antigüedad : un 1% adicional por cada año trabajado , calculado sobre el salario mínimo de la categoría.

Zona desfavorable: un 30% extra para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones (Buenos Aires).

Así, aunque enero de 2026 no trae una suba formal, la incorporación del bono al salario genera un incremento efectivo en los ingresos de las empleadas domésticas, que comienzan el año con valores más altos en todas las categorías.