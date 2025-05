La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó que quiso "romper la televisión" cuando la candidata a legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato acusó al oficialismo de tener un supuesto pacto con el kirchnerismo para que se caiga el proyecto de Ficha Limpia. Además, calificó de "absolutamente falso" que exista un acuerdo entre el presidente Javier Milei y la exmandataria Cristina Kirchner.

"La primera que acusa 10 minutos después, yo lo veía por televisión y quería romper la televisión, es Lospennato y dice que acá hay un pacto de impunidad. A ver, pará... es una cosa absolutamente falsa", dijo Bullrich en declaraciones a Radio Mitre. La funcionaria remarcó que el oficialismo no va "a aceptar" que se los acuse de un pacto por Ficha Limpia y recalcó que "es una mentira". Y agregó: "Nosotros no necesitamos a Cristina en la cancha".

En contraposición, Bullrich deslizó que hay "coincidencias" en las consecuencias que genera el rechazo del proyecto para Cristina Kirchner y el titular del PRO, Mauricio Macri. "¿No le conviene a uno por una cuestión electoral y a la otra por una cuestión penal que no salga ficha limpia? ¿Y de golpe hay dos misioneros que se fueron?", planteó.

Para la funcionaria, su "teoría" es que los dos senadores misioneros que no votaron Ficha Limpia lo hicieron porque "son peronistas". "Siendo peronistas no escupen al cielo y ellos no votan leyes anticorrupción porque un día te caen en tu cabeza. Es una acción corporativa", añadió.

Bullrich le pegó y la vinculó con Larreta

La ministra apuntó contra el PRO y Lospennato por la campaña electoral de 2023 y denunció que la ciudad de Buenos Aires utilizó "medios" y "dinerito" para promover la postulación de Horacio Rodríguez Larreta. "Las cosas que viví, los medios que tuvo esa campaña hablan de una Ciudad utilizada para una campaña electoral presidencial. Y eso no es limpio, ¿Eso que es? ¿Eso es PRO? Eso es anti los valores de la transparencia que hoy se dicen defender", disparó.

En esa línea, agregó que Lospennato "era la mano derecha" de Larreta y "sabía exactamente todo lo que pasaba" durante la previa de la elección. "Todo el dinerito que se utilizaba en esa campaña. Todo eh, desde el primero al último. Y María Eugenia Vidal también. Que no se hagan los ingenuos ahora respecto a la transparencia cuando han tenido una de las campañas menos transparentes de la que recuerde la historia de Juntos por el Cambio", subrayó.