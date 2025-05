Elecciones 2025: El retroceso electoral profundiza las grietas en el peronismo

"Los gobiernos de ultraderecha no trabajan por los intereses de las mayorías sino para fortalecer las diferencias de las minorías y eso, obviamente, genera desencanto. Y nosotros no tenemos todavía la capacidad para expresar una alternativa", argumentó el ex gobernador Jorge Capitanich los motivos de su derrota en Chaco en manos del gobernador radical Leandro Zdero en alianza con La Libertad Avanza. Con todo, la elección de Capitanich fue la mejor del peronismo en los cuatro comicios provinciales de este domingo. En San Luis también quedó segundo, aunque bastante más lejos. Pero la debacle de la jornada se ubicó en Salta y Jujuy, justamente, dos distritos intervenidos por la conducción que encabeza Cristina Kirchner. Dos provincias en las que supo gobernar y siempre mantuvo un caudal propio, en esta ocasión no llegó ni al 10%. "Están todos enfurecidos con los resultados de las intervenciones", aseguraba un dirigente histórico del peronismo, luego de cruzar algunas llamadas para comentar los resultados.

Por cierto, lo marcaba un integrante de la conducción nacional que preside CFK, se trató de cuatro provincias en las que el peronismo ya venía perdiendo. Además, también es verdad, los gobernadores desdoblan porque entienden que