Mendoza: crece el conflicto social con una "histórica" marcha en el segundo día de paro

Este miércoles finaliza el paro de 48hs. Los sueldos de educación y salud pierden contra la inflación. Hubo 25.000 en la marcha del martes. Para el Gobierno la medida fue “insólita”.

Luego de la “histórica” marcha de trabajadores estatales, los sindicatos continuarán con sus planes de lucha en rechazo al último ofrecimiento salarial. La semana anterior el Gobierno de Mendoza reabrió las negociaciones paritarias con los estatales adelantando la fecha prevista para septiembre. El planteo fue una suba del 7% desde agosto, lo que generaba un incremento del 12% para mismo mes, según el aumento escalonado establecido desde marzo (40% en 7 tramos).

Los docentes nucleados en SUTE harán asambleas y movilizaciones en las plazas departamentales. Mientras que Ampros- profesionales de la salud- protestarán sin asistir a sus puestos laborales. En tanto, la Asociación Trabajadores del Estado-ATE se concentrará desde las 14 en Casa de Gobierno.

Por su parte el Gobierno provincial realizó una conferencia de prensa donde desconoció las adhesiones al paro. El ministro de Gobierno provincial, Víctor Ibáñez sentenció: "Me gustaría señalar que es un paro insólito del punto de vista que la mesa paritaria de revisión fue adelantada por decisión del gobernador, anunciada en tiempo y forma. Esto tiene que ver con un paro político, hay intereses políticos, las centrales de los gremios locales son centrales nacionales".

Las entidades gremiales retomarán el diálogo con funcionarios del gobierno este jueves tras dos dias de paro. Sus exponentes pronunciaron efusivos mensajes ante la situación.

Este martes más de 25 mil trabajadores estatales marcharon en la movilización convocada por el SUTE, SADOP y Ampros; docentes públicos, privados y profesionales de la salud respectivamente. Adhirieron Ate, Casinos, Judiciales, Atsa, Sitravi, Bancarios y la CTA de los trabajadores Mendoza. Según señalaron en los departamentos hubo un 90% de acatamiento a la medida fuerza.

La movilización partió de la esquina de Godoy Cruz y Patricias. Allí se congregaron trabajadores de los 18 departamentos quienes de manera pacífica colmaron las calles de la Ciudad y se trasladaron hasta la explana de Casa Gobierno desde donde entonaron las estrofas del himno y luego comenzaron los discursos de los gremios estatales y organizaciones sociales.

Para referentes sindicalistas el paro fue "histórico" con un acatamiento que no se repetía desde 2019 cuando se realizó "la marcha más grande de la historia de Mendoza”. Miles de mendocinos se manifestaron en aquel momento contra las modificaciones a la "Ley del agua" que hubiera habilitado la minería metalífera (o extracción de metales) con el uso de cianuro y otras sustancias.

Martín Caín, secretario general de Casinos aseguró que “se terminó la paciencia del pueblo de Mendoza”. “Basta del discurso de una provincia ordenada. No puede tener este gobierno un director general de escuelas burro y que miente. Aquí están los trabajadores. Queremos salarios dignos”, finalizó Caín.

En tanto, Claudia Iturbe, Secretaria General de Ampros (profesionales de la salud) recordó que el 41% de la población es pobre. “Estamos luchando por todos, nuestros alumnos y nuestros pacientes. Basta de maltrato y hacer que los pibes se vayan a otro lado. Hay que fortalecer la carrera estatal Y volver a enamorar a nuestros jóvenes”.

Mientras que para Carina Sedano, Secretaria general del SUTE la movilización de este martes “fue una muestra de dignidad”. “La calidad educativa no es cuando los trabajadores cobran por debajo de la inflación, o cuando no tienen bancos, sillas o cierran las escuelas porque no tienen gas”. “El gobierno miente en los medios: el 12% que propuso es una mentira, es solo un 5% del aumento. Suárez nos abandona cuando trae esa propuesta en la paritaria”.

La secretaria del Sindicato docente recordó que este miércoles seguirán las acciones con movilizaciones en los departamentos y asambleas. En este sentido se expresó el secretario general de la CTA, Gustavo Correa.

El dirigente gremial recordó el Mendozazo, la movilización popular que se dio en la provincia hace 50 años. “Con esa convicción entendemos que la construcción es colectiva y en unidad, con todos los trabajadores y trabajadoras. En este paro con 90% de adhesión también entra en valor la familia que decidió acompañar a los docentes y no enviar a los niños a la escuela”.

Correa aseguró que el Director General de Escuelas persigue a los trabajadores y aseguró que es un “machirulo” al perseguir a las docentes. También aseguró que si en la paritaria no hay una oferta superadora, analizarán en las escuelas las próximas medidas de fuerza.