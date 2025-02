Tras la represión de Prefectura, acuerdo salarial en frigorífico de Mar del Plata

Desde el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) informaron que las autoridades del frigorífico La Bella, de la ciudad de Mar del Plata, accedió a pagar la paritaria. El acuerdo salarial se logró, tras una protesta del gremio en la puerta de la empresa, que fue desalojada por Prefectura, que activó el protocolo antipiquetes.

"El aumento se va a aplicar”, afirmó la secretaria General de SOIP, Cristina Ledesma, en declaraciones al medio 0223. La suba salarial será del 14,24 sobre la línea. “Nosotros planteábamos cuál es la situación de los trabajadores. También con el acompañamiento del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, por fin hemos llegado a un acuerdo”, afirmó.

"Los trabajadores que están bajo relación de dependencia hasta ahora no tenemos ningún inconveniente, no le vamos a permitir que no apliquen el aumento como corresponde, como lo firmamos año tras año. Nosotros haremos la denuncia correspondiente porque no hay denuncia penal. Nosotros los trabajadores reclamamos que se nos pague como corresponde. Acordamos sentarnos nuevamente ahora, después de que se retire Prefectura y va a salir el camión, mientras los trabajadores se van a quedar acá, a la espera de una respuesta", comentó la titular del SOIP.

Cómo fue la represión

“Están pidiendo que se pague el monto que se firmó por paritarias, ni más ni menos”, había dicho un trabajador de la empresa La Bella, que opera bajo la cooperativa Cañamar en Mar del Plata. Según explicó a la prensa que se encuentra en el lugar, son más de 70 personas que exigen un 14,2% de aumento que debían haber comenzado a recibir en octubre pasado, pero del otro lado les dijeron que “no dan los costos”. La Prefectura les tiró balas de goma y gases lacrimógenos para dispersarlos.

La empresa está ubicada cerca del puerto marplatense. Según había explicado en declaraciones a TN la esposa de uno de los trabajadores, sólo les ofrecieron un aumento del 1%. Por otro lado, en C5N uno de los hombres que también se encuentra en el lugar, había explicado que la empresa funciona bajo la figura de cooperativa, pero en realidad no lo es

“No es que es una empresa que tiene a la gente bajo relación de dependencia, acá están todos totalmente en negro. Usan la cooperativa para cubrirse si hay alguna inspección del Ministerio (de Trabajo), entonces hay parte de la gente que está en la cooperativa y otra que está en negro”, había contado antes de que los efectivos policiales comenzaran a reprimirlos.

En el lugar había fileteros, envasadores y peones que procesan merluza de manera precarizada decidieron concentrarse en la puerta ante la negativa de la firma, encabezada por el empresario Roberto La Bella, de abonarles las sumas que fijó el acuerdo firmado entre una de las cámaras patronales y el SOIP, explicó el portal local Qué Digital.

Desde ese medio, también reportaron que uno de los hijos del dueño, Lucas La Bella, se quejó de que los trabajadores llamaran al sindicato y desde el SOIP respondieron que si el empresario va a mantener a los trabajadores precarizados a través de la cooperativa trucha “que por lo menos pague lo que se acordó en la paritaria”.

El conflicto se había iniciado en torno a un acuerdo salarial que constó de un 11,8% de aumento, correspondiente a la inflación acumulada desde octubre a febrero, pero la empresa sostiene que aún no fue homologado por el Ministerio de Trabajo y por lo tanto se negaba a pagarlo. En cambio, sólo pretendería empezar a abonar un 1% de manera mensual en línea con la devaluación del dólar que realiza mes a mes el gobierno nacional.