Todos los síntomas de un esquema en descomposición

A la una de la madrugada, cuando en Diputados ya se sabía que el gobierno tenía los votos para aprobar la ley de Glaciares, un operativo de seguridad descomunal rodeó el Congreso. La comitiva de los autos oficiales y los móviles policiales sorprendió entre los diputados. Por unos instantes, algunos empezaron a dudar. ¿El presidente podía llegar a esa hora para acoplarse al festejo de la ley que le sirve la mesa a las inversiones de las multinacionales mineras? No. Era Karina Milei, la persona que está a cargo del gobierno y desembarcaba con movimientos propios de un jefe de Estado para reunirse con Martin Menem durante media hora y ser testigo de la votación. Un rato después, ya pasadas las 2 de la mañana, la secretaria general de la Presidencia se asomó a los palcos acompañada por Diego Santilli, el ministro del Interior que ya se prueba el traje de jefe de Gabinete. Cuando los vieron, el ánimo cambió por completo en los diputados que iban directo a la derrota y empezaron a cantar un hit desde sus bancas. “¿Y Adorni dónde está? ¿Y Adorni dónde está? ¿Dónde está, Adorni dónde está?”. Menem, que quería pasar a la votación, no podía disimular alguna sonrisa. Le incomodaba ver cómo deliraban a su jefa, pero le causaba gracia el fin ruidoso del vocero mudo. Internas del micromundo karinista.



Con el apoyo del PRO, la UCR, gobernadores peronistas como Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Saenz y Carlos Sadir y el voto de Nicolas Massot -un diputado con inversiones mineras-, La Libertad Avanza aprobó la ley por amplia mayoría 137 a 111. El oficialismo estaba sobrado. ¿Fue mérito de Milei o se trata de un consenso que lo excede? El quórum que dieron los representantes de Martin Llaryora le permitió a Juan Schiaretti votar en contra y el apoyo de Sadir habilitó a que la jujeña María Inés Zigarán -identificada con Gerardo Morales- para rechazar el proyecto. Sin embargo, a los Milei le costó festejar.

El espectro de Adorni sobrevuela la escena política y aplasta cualquier movimiento que el gobierno logre concretar. La ausencia del jefe de gabinete y ex vocero de la extrema derecha se notó también el miércoles a la tarde cuando Milei grabó la entrevista que le dio a Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira para la Televisión Pública. Detrás de cámara sólo estaban el secretario de Comunicación Javier Lanari y el publicista Santiago Oría. Adorni está tomado por su defensa judicial y anulado como funcionario. “No está en funciones. No cumple con su trabajo, ni siquiera como jefe de gabinete”, dice un funcionario de los más cercanos a Milei. La confirmación la dio Patricia Bullrich con su enésimo viaje a Córdoba. Ante la Bolsa de Comercio, la senadora devaluó a ese Adorni que “no viene de la política” ni tiene el “cuero” tan duro como ella. Aunque los hermanos lo quieren sostener, son los ministros los que ya despidieron al todavía jefe de gabinete.

Milei está enojado con la realidad y furioso con los medios de comunicación aliados. En la TV Pública se declaró víctima de un “embate mediático” y apuntó sin nombrar contra distintos periodistas de La Nación. Algo se rompió en lo más alto en medio de la disputa por Tecnópolis que enfrenta a los empresarios amigos de Milei y Adorni con Clarín y La Nación. Milei intuye que Mauricio Macri, con el que no habla desde hace meses, tiene algo que ver con el giro repentino del canal, que en los últimos días sacó su móvil a la calle como si fuera Crónica TV. Además, Aracre, vocero informal del gobierno, fue desplazado del programa del que participaba en LN +.

En la economía y en la política, el presidente cosecha lo que sembró. Aunque repite que “el consumo está en máximos históricos (sic)” y que sacó a entre 12 y 13 millones de la pobreza, los indicadores oficiales se conjugan en su contra. Lleva meses de caída de la recaudación, inflación elevada, aumento del desempleo, morosidad y pérdida de poder adquisitivo del salario. En la última semana, la crisis expuesta en el transporte y en el PAMI elevaron la temperatura social y el clima en la calle se vuelve cada día más espeso. En los barrios, hace rato se respira malhumor con las noticias que muestran a un elenco de funcionarios que se adaptó en tiempo récord a los modos de la casta. Solo la calma de la superficie, producto del dólar barato, evita de momento que vuelva a desatarse un espiral de inestabilidad.

Después de 40 días a la defensiva, Milei descansa en su hermana pero busca contención en Santiago Caputo, el único con el que se confiesa en reuniones prolongadas. Pero cerca de su hermana se quejan de las Fuerzas del Cielo y los ven entregados a una huelga digital, justo cuando el gobierno necesita un nuevo salvataje. La consultora Ad Hoc, que mide la conversación digital, difundió un informe que muestra a marzo como un mes letal para el gobierno, donde las menciones a Adorni se multiplicaron por 7 y la palabra casta se convirtió en boomerang para Milei.

Afuera del esquema de poder hiperconcentrado, Milei genera cada vez más rechazo y el peronismo aparece por primera vez con chances de ganar un balotaje. La reunión de Axel Kicillof con Massot y Emilio Monzó en la gobernación bonaerense -un encuentro habitual que en otro momento hubiera pasado inadvertido- ahora resonó en distintos campamentos, incluido algunos sectores del establishment. Como reveló El Destape el miércoles pasado, uno de los empresarios que se reconoce entre los grandes beneficiados por el esquema de Milei le dijo a Monzó hace algunas semanas: “Armen una alternativa seria, de gente normal y preserven el equilibrio fiscal y la baja de la inflación”. Hasta los ganadores del modelo están preocupados. Lo confirma Carlos Melconian, que empezó a hablar de posmileismo y hasta fantasea con ser candidato.

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La incertidumbre que genera Milei potencia los movimientos de la oposición. Sobran motivos. El último informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la UNSAM analiza una de las contradicciones del modelo. Titulado “La paradoja del crecimiento sin empleo”, el estudio dice que el desacople se debe a una cuestión estructural, el modelo libertario, y puede no ser un fenómeno transitorio.

No alcanza con la traccion de Vaca Muerta, la minería y el agronegocio. El empleo formal en el sector privado acumula siete meses consecutivos de caída -hasta diciembre, último dato disponible- y las proyecciones anticipan que la tendencia se extendió durante el primer trimestre de 2026. Ante el regreso de la desocupación, dice el estudio coordinado por Matías Maito, el cuentapropismo informal es la única inserción ocupacional que crece y los denominados empleos refugio de baja productividad están saturados. A la caída de los salarios del sector privado, se suma la fuerte contracción del salario disponible, lo que queda después de pagar los gastos fijos. Además, dice el informe, el programa Volver al Trabajo que eliminó Sandra Pettovello representaba hasta el 24% de los ingresos familiares de 900 mil beneficiarios que están en el primer decil de ingresos.

El crecimiento desigual con destrucción de empleo no es la única paradoja del modelo Milei. El informe de la Gerencia de Estudios del Banco Provincia marca otra anomalía de la economía libertaria: entre noviembre y marzo, se consolidó un proceso de apreciación cambiaria -el dólar un 17% más barato- con caída del salario real del 6% en los sectores registrados. “Este esquema atípico se explica, en buena medida, porque el dólar calmo no pudo evitar la aceleración inflacionaria”, dice. ¿Es sostenible? Milei repite que está todo bajo control y espera que este año Vaca Muerta y el agronegocio generen un superavit comercial que supere los 17.000 millones de dolares. Los beneficiados, sin embargo, son pocos.

Para el estudio que coordina Matías Rajnerman, todo depende de la cuenta capital: en los próximos 12 meses, hay pagos de deuda en moneda extranjera por 17.500 millones de dólares y no está claro de dónde van a salir. Con el riesgo país arriba de los 550 puntos, el objetivo de volver a los mercados, la meca que persiguió Luis Caputo durante casi 30 meses, se aleja cada vez más. Montado sobre el boom de endeudamiento privado y de las provincias, el gobierno comenzó a acumular reservas en 2025 y ya compró 5400 millones en lo que va del año, pero la cuenta de las reservas netas casi no se alteró por los pagos de deuda.

Para peor, Milei tiene a Trump, su gran salvador, desgastado en una guerra que puede marcar el fin de una época. En un texto titulado “El nuevo equilibrio de poder tras el alto el fuego”, el experto norteamericano Robert Pape habla de un fracaso estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente. Profesor de la Universidad de Chicago especializado en Seguridad y uno de los grandes referentes en campañas de bombardeos aéreos, Pape marca el contraste de la guerra: mientras Irán demostró su capacidad para imponer costos al sistema mundial y generó a partir de la incertidumbre una nueva forma de poder, la abrumadora superioridad militar de Estados Unidos resultó insuficiente y tuvo que aceptar un alto el fuego en condiciones adversas. “Esto no es equilibrio de poder, sino una inversión de poder”, dice.

El especialista, que fue asesor de la Casa Blanca con distintos gobiernos, describe una secuencia en la que más fuerza deriva en menos control y dice que Trump perdió el control sobre los resultados. “Durante décadas, un pilar central del liderazgo mundial estadounidense ha sido la capacidad de garantizar la estabilidad de flujos económicos críticos, especialmente energéticos. Esa garantía, que respaldaba las alianzas, afianzaba los mercados y reforzaba la credibilidad de Estados Unidos, está ahora en entredicho. A pesar de las operaciones aéreas sostenidas y la fuerza abrumadora, Estados Unidos no ha sido capaz de garantizar un tránsito fiable a través del punto de estrangulamiento energético más importante del mundo en condiciones de amenaza asimétrica. El resultado no es una interrupción temporal. Es una pérdida de confianza en una función esencial del poderío estadounidense”.

El desenlace tiene efectos inmediatos camino a las elecciones de medio término que tienen en vilo a Milei y su grupo. “Este es el cambio crítico, con una nueva ecuación geoestratégica: La historia es clara a este respecto: cuando las guerras no producen resultados, no siguen siendo problemas de política exterior. Se convierten en problemas políticos”. A Milei no le alcanza con rezar para que lo salven: ahora necesita que alguien salve a Trump.