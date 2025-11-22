Familiares de Pablo Grillo pidieron a la CIDH sumar su caso como "prueba" de violación a los Derechos Humanos

Los familiares de Pablo Grillo enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo que su caso sea tomado como "evidencia de las violaciones a los derechos humanos e integridad física en el país". La petición se hizo en el marco de la audiencia pública sobre Libertad de Expresión que el organismo organizó en sede, en Miami, esta semana. Allí una comitiva argentina tuvo que exponer y dar explicaciones a las denuncias de represión y censura que periodistas y trabajadores acusan al gobierno argentino.

En el texto, la familia del fotógrafo describió todo lo ocurrido con Pablo desde el dramático 12 de marzo frente al Congreso, cuando el gendarme Héctor Guerrero le disparó un cartucho de gas, provocándole una herida casi mortal que lo tuvo internado y lo mantiene en tratamientos de recuperación. La carta también expone las mentiras del gobierno argentino sobre la veracidad de los hechos y solicita formalmente a la CIDH que "incorpore el caso de Pablo Grillo como evidencia material de la violación a los derechos humanos y a la integridad física en Argentina".

La presentación del documento enviado por la familia Grillo fue expuesta por delegados de prensa del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y otras entidades de derechos humanos. "Mientras en esta audiencia se debaten estadísticas y protocolos, nosotros vivimos en carne propia las consecuencias devastadoras del accionar represivo del Estado argentino", señala la carta de la familia.

Los pedidos de la familia Grillo a la CIDH

Aparte de la crónica sobre lo vivido por ellos en los últimos meses, los familiares del fotógrafo enumeraron tres pedidos a los miembros de la Comisión, donde apuntaron contra el Gobierno nacional y contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En primer lugar, pidieron incorporar el caso de Pablo Grillo como evidencia material de la violación a los derechos humanos y a la integridad física en Argentina; como segundo punto, exigieron la demanda al Estado argentino de "cesar inmediatamente" del uso de proyectiles cinéticos y gases disparados a la cabeza de manifestantes y ciudadanos, en los operativos de seguridad de las movilizaciones; y como tercer y último punto, pidieron a la Comisión que acompañen el pedido de justicia y reparación, frente a un Poder Ejecutivo y una ministra de Seguridad que "validan, protegen e incluso celebran este tipo de accionar represivo".

"Denunciamos ante esta Comisión que lo sucedido con Pablo Grillo no fue un accidente ni un exceso aislado. Fue el resultado directo de una política de seguridad del gobierno actual que criminaliza la presencia en el espacio público y habilita a las fuerzas federales a disparar a zonas vitales del cuerpo sin consecuencia alguna", señalaron en el documento.