Otro escándalo: Milei promocionó vestido de presidente la beca de una universidad privada

En medio del recrudecimiento de las consecuencias por la estafa multimillonaria $LIBRA, el presidente Javier Milei volvió a quedar en el ojo de la tormenta al conocerse que prestó su imagen como Presidente para promocionar en sus redes sociales y en la vía pública una beca de una universidad privada fundada por el economista Alberto Benegas Lynch, a quien el libertario considera "un prócer".

Se trata de la beca "Presidencia de la Nación" y es impulsada por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), una universidad privada que le había otorgado al propio Milei en 2022 un Doctorado Honoris Causa. Según trascendió, la iniciativa busca cubrir el 100% del arancel para alumnos de grado y posgrado que busquen “acceder a una educación de excelencia, alineada con los principios del libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la responsabilidad individual”.

Días antes de que estalle el caso $LIBRA, que llegó a toda la prensa internacional y que tiene en vilo a todo su entorno incluida su hermana Karina Milei, el Presidente compartió en su cuenta de Instagram una publicación de la convocatoria junto a su célebre frase "Viva la libertad carajo". "Beca Presidencia de la Nación para la formación en las ideas de la libertad", dice la imagen. Debajo, se lee un asterisco que aclara "Beca financiada exclusivamente por ESEADE sin aportes del Estado Nacional".

Ya desde febrero habían aparecido en la vía pública afiches para promocionar la beca, donde se podía ver Milei vestido con la banda presidencial, en un fondo rojo con breve información de la iniciativa y un código QR para conocer más de la propuesta. "Aplicá y obtené hasta un 100% de Beca en todas nuestras carreras", se lee en uno de los carteles.

Qué dijeron desde el Gobierno y la universidad

Al ser consultado sobre los motivos de esta convocatoria, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, prefirió no opinar porque desconoce la publicidad. "Escuché algo de una beca ayer públicamente pero no estoy enterado del fondo de la cuestión. No conozco el tema", agregó.

Por su parte, el profesor Juan Antonio Lázara planteó que la iniciativa no representa un gasto público, sino que es un programa impulsado por Eseade, con un "fuerte vínculo con las ideas liberales de Javier Milei". "ESEADE ha estado promoviendo las ideas del liberalismo durante más de tres décadas, y la beca no es más que un reflejo de ese espíritu", afirmó.