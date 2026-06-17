Tras la oferta salarial de Vidal, Ate Santa Cruz impulsa una medida de fuerza por 72 horas: "No alcanza"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz inició un paro de 72 horas en el marco de crecientes reclamos por mejoras salariales, tras rechazar la propuesta de aumento del 13% ofrecida por el gobierno y advertir además la falta de impacto de dicha oferta en el cálculo del aguinaldo. Las protestas culminarán el viernes 19 con una movilización.

En este contexto, secretaria Adjunta de ATE, Sandra Sutherland, manifestó la indignación del gremio ante la propuesta. En diálogo con Tiempo FM 97.5, Sutherland consideró que la paritaria central en Santa Cruz generó un fuerte rechazo por parte de ATE, que considera insuficiente el ofrecimiento salarial. Desde el gremio además denuncian diferencias en los ofrecimientos salariales a distintos sectores.

Sutherland enfatizó: "Este porcentaje ni siquiera alcanza a llegar al índice de inflación este que se que dio el INDEC para este mes que es el 14,7". La principal demanda de ATE es que el aumento sea retroactivo a junio y que impacte en el aguinaldo, ya que los trabajadores llevan seis meses sin aumento salarial, lo que provocó una significativa pérdida del poder adquisitivo.

Alarma salarial

La referente sindical aseguró que la situación económica de los trabajadores estatales “es alarmante”. Además, afirmó: "No llegamos ni ahí a alcanzar la expectativa de ganar al menos lo que cuesta vivir". El gremio sostiene que el aguinaldo es fundamental para hacer frente a deudas, y la falta de consideración hacia los trabajadores del estado es evidente.

Durante la paritaria, mientras el ejecutivo provincial intentaba explicar la situación financiera de la provincia, ATE intentaba explicar "cuál es la situación financiera de cada hogar, de cada trabajador de la administración pública estatal, de los jubilados y de todo lo que eso depende", explicó la referente.

La dirigente de ATE además argumenta que es menester que el aumento tenga un impacto en el aguinaldo "a otros sectores ya se lo han ofrecido y por qué la administración pública es uno de los sectores más postulados, con sus jubilados, no lo entendemos".

Sutherland además expresó su indignación y anunció que la respuesta del gremio ha sido un paro de 72 horas, y que "seguramente conjuntamente con el Frente Sindical, se convoque a alguna una marcha que muestre en la calle el descontento y la necesidad que tienen los trabajadores y trabajadoras del estado".

El paro general abarca la administración central y salud. Aunque Sutherland aclaró que no tenía los números exactos, el acatamiento es alto en todos los sectores, incluyendo salud, donde los trabajadores tienen un atraso de dos años en la recomposición salarial de las horas extras.