El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial para "dar una respuesta" a "la paralización" de la obra pública nacional en el territorio bonaerense producto de las políticas del presidente Javier Milei.

El gobernador bonaerense encabezó una conferencia de prensa para "anunciar el envío de una ley para empezar a discutir en la Legislatura, con el propósito de dar una respuesta una solución a la paralización de la obra pública en la provincia de Buenos Aires". "Venimos desde el comienzo del actual gobierno de Milei tomando diferentes medidas, buscando diferentes caminos", explicó.

"El estado actual de la obra pública detenida está, a esta altura del partido, tomando una dimensión crítica", opinó Kicillof, quien consideró que "nunca en la historia argentina" ocurrió que "prácticamente por dos años" está "absolutamente parada toda la obra pública de orden nacional".

Por eso, el mandatario provincial relató: "Venimos ensayando diferentes instrumentos pero esos instrumentos resultan insuficientes". Y concluyó: "Vamos a solicitar, a través de una ley, a la Legislatura provincial que nos autorice a utilizar otro tipo de herramientas desde el Poder Ejecutivo para intentar dar alguna respuesta a la paralización de la obra pública nacional".

"Lo de Milei con la obra pública es una salvajada"

El gobernador señaló que el proyecto tiene el objetivo de "declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense, que se encuentra paralizada" y continuó con la explicación: "Decimos emergencia porque se van incrementando, por un lado, accidentes en determinados casos y, por otro lado, el estado de abandono de la obra genera una pérdida económica para el erario público nacional y una pérdida de bienestar para la provincia de Buenos Aires".

Kicillof manifestó que las acciones del presidente Javier Milei respecto a la paralización de la obra pública no son un síntoma de "eficiencia económica", sino que son "una salvajada". Y agregó: "Cada obra que se para y no se continúa, se deteriora".