Con una inversión de más de $39.600 millones, PBA continúa con las obras hidráulicas en el Río Luján

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este jueves el avance de las obras hidráulicas del Comité de Cuenca del Río Luján (ComiLu) en los municipios de Mercedes y Luján, junto al candidato a senador provincial por Fuerza Patria y ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta es una zona que históricamente sufrió inundaciones por el crecimiento del río: estamos avanzando con las obras que les van a cambiar la vida a miles de bonaerenses que viven en la región”. “Con este proyecto que impulsamos junto a los municipios vamos a lograr que los vecinos y vecinas dejen de tener miedo cada vez que llueve, sentando las bases del crecimiento y el desarrollo de Luján y Mercedes”, agregó el mandatario mientras lo acompañaban los intendentes Juan Ustarroz de Mercedes, y Leonardo Boto de Lujan.

La inversión estatal para prevenir inundaciones

Estas obras tienen como objetivo readecuar el Río Luján con el fin de prevenir inundaciones. De esta manera, y con una inversión de $32.500 millones de pesos, se otorga contención a más de 150 mil habitantes del distrito especifico pero también de Suipacha, San Andrés de Giles, Mercedes y Chacabuco. De esta manera se consolida el mejoramiento del tramo medio del río, permitir y ampliar la capacidad de escurrimiento, y la construcción de dos nuevos puentes.

Por su parte, el intendente Boto manifestó: “Nuestro municipio esperó esta obra durante más de cien años y hoy podemos ver el avance en el puente Almirante Brown y en la construcción de las defensas: eso es gracias a un Gobierno provincial que decidió mantener en pie la obra pública para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.

Más inversión en Mercedes

Desde la provincia de Buenos Aires se decidió integrar la ciudad con el río. Con esta primera inversión, se destinan $6.633 millones para la construcción de un paseo ribereño, una calle de pavimento adoquinado, un sendero peatonal, estacionamiento y bicisendas, muelles, espacios de descanso y sectores recreativos.

“En 2015, con la misma cantidad de agua, 3.500 familias de Mercedes sufrían inundaciones; hoy, gracias a estas históricas obras hidráulicas en el Río Luján, ese número bajó drásticamente”. “Eso no es ni más ni menos que transformar la vida de la gente con acciones concretas”, expresó el intendente Ustarroz de Mercedes.

Durante la jornada, Kicillof visitó también el Taller Protegido Municipal de Luján, un espacio que promueve la inserción social y laboral de personas con discapacidad, y el Centro de Jubilados “Instituto Unzué” de Mercedes, donde se impulsa el deporte, el cuidado de la salud y las tareas de esparcimiento para adultos mayores.