El fiscal Fernando Dominguez pidió este miércoles la indagatoria del excandidato libertario José Luis Luis Espert en el marco de la causa del narcoescándalo que lo investiga por lavado de dinero, en la que también está involucrado el empresario Fred Machado, quien ya confesó delitos de fraude y lavado de activos en Estados Unidos.

La fiscalía de San Isidro también solicitó indagatoria del contador Mariano Consentino y representantes de la empresa Varianza, supuestamente utilizada por el exdiputado de La Libertad Avanza (LLA) para la maniobra de lavado.

Según trascendió, el juez Lino Mirabelli aún no respondió al pedido del fiscal. Sin embargo, sí avaló la solicitud de no innovar sobre los bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, para que no puedan realizar movimientos ni operaciones.

Desde septiembre del año pasado, el exdiputado comenzó a ser investigado por la Justicia federal por presunto lavado de dinero proveniente de sus vínculos con Machado, quien ya lleva más de seis mese detenido en EE.UU. tras declararse culpable de delitos de lavado y fraude.

La investigación sobre Espert tiene como punto de partida el ingreso de al menos 200.000 dólares desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado, que ya reconoció haber financiado al economista liberal en su campaña presidencial de 2019. También le prestó dos aviones suyos, una camioneta y dinero.

En concreto, el fiscal de la causa está detrás de millonarios movimientos bancarios de 135.000 dólares, 230.000.000 pesos y analiza la compra de autos de alta gama e inversiones inmobiliarias que llevó adelante Espert.

Al estallar el caso, la presión política y mediático provocó que Espert tenga que bajar su candidatura a primer diputado de La Libertad Avanza (LLA), a 20 días de las elecciones del año pasado.

Su pedido para ser "inocente fiscal"

Hace apenas días, se conoció una larga lista de funcionarios de Javier Milei que iniciaron el trámite ante el fisco para adherirse al régimen de Inocencia Fiscal. En medio del escándalo por enriquecimiento ilícito que sacude al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los nombres del vocero y de Espert figuran entre los que iniciaron el pedido.

De aprobarse su solicitud, podrán evitar explicar cómo creció su patrimonio en períodos fiscales anteriores y solo deberán hacer una simple declaración de ingresos. Espert fue el encargado de anunciar en junio de 2025 el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, luego sancionado por el Congreso gracias a aliados del Gobierno.

"El objetivo de este proyecto es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco", decía el por entonces diputado.