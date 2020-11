El día que Alberto Fernández le pidió un autógrafo a Maradona

Hincha de Argentinos Juniors, futbolero, el presidente Alberto Fernández decretó duelo nacional de tres días por la muerte de Diego Maradona, suspendió sus viajes oficiales hasta el fin de semana y recordó al ex capitán de la Selección argentina en redes sociales y medios de comunicación. Entre esos recuerdos, resurgió una anécdota que, cada tanto, cuenta: el día en que el ahora jefe de Estado le pidió un autógrafo al Diez.

"Yo vivía en Santa fe y Coronel Díaz, venía de la Facultad, caminaba por Pueyrredón, doblaba por Santa fe y de repente paso por un edificio en Santa Fe y Anchorena y veo un pibito de rulos sentado en la escalinata de un edificio. Seguí caminando y dije: 'ese es Maradona', que recién había debutado en Primera. Le dije: Perdoname, ¿vos sos Diego?. Sí, me dijo. Uy, no te puedo creer. ¿No me firmás un autógrafo? Diego tendría 16 años, me firmó", dijo Fernández en un discurso que no cambia con el tiempo.

La gran incógnita en ese encuentro era si quien estaba enfrente suyo era Maradona o no. Algo que se resolvió con la pregunta y un pedido que se terminó de concretar en una de las millones de firmas que Diego debió estampar en papeles, pieles, remeras, banderas, fotos y afiches durante toda su vida.

Por supuesto, el tiempo pasó y se volvieron a ver. De hecho, con la asunción del Gobierno peronista, Maradona fue a Casa Rosada y saludó desde el histórico balcón hacia la Plaza de Mayo que celebró su presencia.

Incluso, en un cruce que tuvo el 13 de septiembre con Mauricio Macri, Diego, siempre vinculado a la política, defendió al Gobierno nacional: "Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y de Cristina. Es de TODOS".