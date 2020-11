Luego de una jornada histórica por la muerte de ídolo popular Diego Maradona, el presidente Alberto Fernández aseguró que sin la organización logística del Estado, el velorio "hubiera sido peor". Luego de irregularidades en el ingreso a la Casa Rosada por parte los simpatizantes, la familia decidió dar por finalizado el funeral.

"Si no hubiéramos organizado el velorio hubiese sido peor. Todo funcionó muy bien hasta que algunos se precipitaron porque se iban a quedar afuera", expresó el jefe de Estado en declaraciones radiales a Continental. Respecto a la partida del 10, afirmó: "No somos conscientes de lo que ha sido Maradona en el mundo. Ha sido el más grande futbolista en el mundo".

En ese mismo sentido, mostró su pesar por la partida del máximo ídolo del "Bicho" de La Paternal: "Maradona ha entrado en el alma de todos los argentinos. Yo soy de Argentinos Juniors, donde nació Maradona. Ahí me miran con respeto".

Respecto al funeral en la casa de gobierno, contó una infidencia: "Lo primero que me preocupó al ver el féretro cuando me levanté fue no ver la camiseta de Argentinos Yo estaba celoso como hincha, pero Diego es del Mundo". Y agregó: "La sociedad argentina ha sido muy injusta con Maradona. Muchos no se han juzgado a sí mismos como han juzgado a Maradona".

"A veces pienso, con esas ironías del destino, que la historia de Diego empezó en mi equipo y terminó en el de Cristina (Gimnasia y Esgrima de La Plata)", señaló el Presidente. Además, recordó su último contacto: "Lo invité a Diego en febrero, fue la última vez que hablamos. Él ha sido muy generoso conmigo, me acompañó públicamente. Era severo muchas veces, y a la gente del poder a veces les molestaba".

Por último, destacó el valor y la magnitud de la carrera deportiva de Diego: "Tuvo la virtud de tocar el cielo con las manos pero nunca sacó los pies de la tierra". Y finalizó: "Maradona ha tenido tanto de genuino, en distintas frases que uno no sabía cómo se les ocurría. Lamentablemente no lo vamos a tener más, pero quedará para siempre en el recuerdo".