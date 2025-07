Pettovello: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, opinó que "el Estado no tiene que a los niños", sino que "los tiene que cuidar la familia". Además, aseguró que el Ministerio entregará vouchers de "actividades deportivas y culturales".

"Tengo unos proyectos que me entusiasman muchísimo", dijo Pettovello en diálogo con El Observador. "Uno de los proyectos son los centros de familia. Los centros de familia son espacios que están ubicados en las zonas más vulnerables del país para acompañar a las familias completas", continuó.

Luego, la ministra dijo: "Yo no quiero esas políticas de 'vamos a ayudar solo a los ancianos', 'vamos a ayudar a los niños de 0 a 3 años'. Yo quiero ayudar a la familia, porque yo creo que la familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado. El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia. Entonces tenemos que ayudar y contener a las familias para que puedan hacerse cargo de esa función que les es privativa".

"Estos centros van a fortalecer esos vínculos familiares, a fomentar una crianza que sea positiva, el desarrollo familiar sin intermediación de la política", añadió la titular de la cartera de Capital Humano.

Sigue la política de vouchers

Además, Pettovello contó que el Gobierno va a implementar un sistema similar al de los vouchers educativos, pero con actividades deportivas y culturales. "Vamos a dar unos vouchers que van a ofrecer actividades deportivas, actividades culturales. También para los adultos de la familia, para recibir esos vouchers, van a tener que hacer cursos de crianza, de escuela para padres", reveló la ministra de Capital Humano.

"Queremos hacer una red y que se puedan canjear esos vouchers en parroquias, en clubes. También que se beneficie la comunidad que rodea estos centros", concluyó Pettovello en la entrevista que le dio a Horacio Cabak.