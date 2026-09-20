Milei vuelve a Estados Unidos y crece la tensión por su discurso en ONU

El presidente Javier Milei bajo tensión con el Presupuesto 2027 que enfrenta críticas internas y externas, sumado a la caída en su imagen y el conflicto por Malvinas. En paralelo, Patricia Bullrich profundizó su distanciamiento con cuestionamientos públicos, lo que refleja tensiones dentro de La Libertad Avanza.

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Al mismo tiempo, Milei vuelve a viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU y mantener reuniones con empresarios y académicos, para reforzar su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Se espera un discurso con eje en Malvinas y crece la tensión. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.