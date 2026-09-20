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Milei vuelve a Estados Unidos y crece la tensión por su discurso en ONU

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Milei vuelve a Estados Unidos y crece la tensión por su discurso en ONU

El presidente Javier Milei bajo tensión con el Presupuesto 2027 que enfrenta críticas internas y externas, sumado a la caída en su imagen y el conflicto por Malvinas. En paralelo, Patricia Bullrich profundizó su distanciamiento con cuestionamientos públicos, lo que refleja tensiones dentro de La Libertad Avanza.

Al mismo tiempo, Milei vuelve a viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU y mantener reuniones con empresarios y académicos, para reforzar su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Se espera un discurso con eje en Malvinas y crece la tensión. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 1 hora

Milei viaja a Estados Unidos por 18° vez durante su gestión

El Presidente partirá este lunes rumbo a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Los detalles de su agenda.

Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos este lunes, será su viaje número 18 al país de Donald Trump desde que asumió en diciembre del 2023. En medio del escándalo que significó el despido de más de una decena de empleados civiles de la Quinta de Olivos, Milei participará del Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas y se reunirá con empresarios y líderes religiosos, para volver al país el próximo jueves 24 de septiembre. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

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Hace 2 horas

La Argentina de Milei, final de juego

La comparación de Luis Caputo entre el programa económico de Javier Milei y las zonas económicas especiales de China expone dos modelos contrapuestos: mientras el gigante asiático consolidó su desarrollo mediante planificación, industrialización e infraestructura, la Argentina profundiza un proceso de reprimarización, deterioro del Estado y recesión del mercado interno.

Quizá uno de los momentos más insólitos de la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, haya sido la comparación que acaba de intentar, sin ruborizarse, entre el programa cuya autoría comparte con Javier Milei y el de las zonas económicas especiales creadas por China para introducir gradualmente relaciones de mercado en una economía hasta entonces comunista.

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Hace 3 horas

Milei atrapado: el loop de la recesión con un único culpable

La crisis múltiple de Milei reactiva la candidatura de Bullrich. Los números ocultos que maneja Caputo confirman que Argentina ya entró en un nuevo ciclo recesivo. Los sorprendentes nexos y viajes de Javier Negre con Manzano. 

“Está separándose del gobierno y va a ser candidata. La veo decidida a provocar una fuerte ruptura”. Miguel Angel Pichetto piensa desde hace tiempo que Patricia Bullrich no va a acompañar a Javier Milei hasta el final. El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri tiene nuevos elementos: la diferenciación constante de Bullrich, su campaña publicitaria con Lali Espósito como banda de sonido y hasta el mensaje de que no hay apoyo para eliminar las PASO, algo que en el peronismo consideran más que posible. A eso se suma un antecedente que recuerda Pichetto: el 20 de diciembre de 2001, la ex ministra de Trabajo de Fernando De la Rúa no estaba en su puesto. Había renunciado el 29 de octubre, casi dos meses antes del estallido de la Convertibilidad. 

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Hace 14 horas

La trama detrás de la impunidad en Comodoro Caputo

El triplete de causas en su contra que Caputo logró desarticular en pocos días. Los vínculos con el violento grupo Revolución Federal. El intercambio de favores del ministro Mahiques. 

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Hace 16 horas

Juez rechazó recortes en Discapacidad y advirtió al Gobierno: “No es un tema canjeable”

El senador cordobés cuestionó los cambios previstos para el área en el Presupuesto 2027 y reclamó que la discapacidad sea una prioridad y no una variable de negociación fiscal. 

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Hace 18 horas

Santilli minimizó la autonomía de Bullrich y relativizó el video con Lali: “Divertido"

El jefe de Gabinete respondió a los cuestionamientos de la senadora por la falta de consulta sobre los cambios en discapacidad del Presupuesto 2027 y habló del video que publicó en redes sociales.

Santilli le bajo el tono a la interna libertaria.

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Hace 20 horas

Las dos CTA intiman a Pettovello por el bajo salario mínimo y exigen nueva reunión

Desde los gremios alertan que la inflación interanual llegó al 33,3% en agosto y que el aumento del salario mínimo en ese período fue de solo 16,96%, casi la mitad. Dicen que si no hay respuestas, iniciarán acciones legales.

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Hace 20 horas

El modelo changa de Milei: más de 800 mil personas sumadas a la precariedad

La desocupación ampliada, es decir, aquellos que no tienen trabajo, los que están desocupados y quienes necesitan trabajar más, llega al 15% de la PEA. La presión total sobre el mercado laboral asciende al 30%, según un documento del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. 

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Hace 23 horas

Se profundiza la interna: el video de Bullrich sobre Lali generó rechazo libertario

La senadora Patricia Bullrich encendió la polémica después de compartir un video musicalizado con Lali, atacada por el presidente Javier Milei y sus seguidores.

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10:45 | 19/09/2026

Brotes verde oliva: Milei empodera a Fuerzas Armadas minadas por escándalos

El avance de los militares sobre funciones civiles en la residencia de Olivos se inscribe en un proceso más amplio de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas impulsado por el Gobierno, mientras crecen las denuncias por irregularidades, se profundiza el deterioro salarial y el Presupuesto 2027 para Defensa combina ajuste en sueldos con partidas millonarias para la compra de armamento.

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00:05 | 19/09/2026

Ya no es solo una promesa: EE.UU. profundiza su huella militar en América Latina

El llamado Escudo de las Américas que lidera Washington con sus aliados en la región —entre ellos Argentina—, empieza a tomar forma. Con el claro objetivo de frenar a China, Trump redirigirá asistencia financiera de sus aliados de la OTAN a algunos de sus socios en América Latina. ¿Qué hay detrás de esta reasignación?

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00:05 | 19/09/2026

Cortocircuito entre Milei y Karina, el negocio de Bullrich y los cruces con "Toto" Caputo

El escándalo en la quinta de Olivos generó una interna entre los hermanos. "Pato" hace crecer su negocio de la "empatía" y Milei la respalda: pide no responderle y la apoya. El ala política se unió contra el ministro de Economía. 

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18:50 | 18/09/2026

La proyección de empleo del RIGI solo cubre un 28% de los puestos perdidos en el gobierno

Según datos oficiales, desde diciembre de 2023 se perdieron 337.365 puestos de trabajo, mientras que los 21 proyectos del RIGI aprobados hasta agosto suman 95.158.

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17:44 | 18/09/2026

Presupuesto 2027: menos jubilados, sin "bono" y la reforma previsional no escrita

El proyecto enviado al Congreso no menciona ni una vez el bono congelado desde marzo de 2024, proyecta 105.000 beneficiarios previsionales menos que en 2026 y admite que las contribuciones a la seguridad social caen como porcentaje del PIB.

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17:38 | 18/09/2026

Financiamiento Universitario: rectores piden que la Justicia intime al Gobierno y cumpla

En medio del anuncio de una nueva masiva marcha para el mes próximo, los rectores universitarios exigieron que la Justicia obligue al Gobierno a cumplir con la ley.

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