Las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) le enviaron una carta documento a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, para impugnar el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) fijado por el Gobierno en apenas $391.200. Exigen que se convoque de nuevo al Consejo del Salario en las próximas 48 horas y de manera presencial porque ese importe fijado "profundiza la pérdida del poder adquisitivo" de las familias.

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La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma enviaron en las últimas horas un pedido formal a Pettovello para que llame nuevamente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, de manera presencial y no virtual, al asegurar que la anterior instancia es "nula de nulidad absoluta e insanable".

Según explicaron, el salario fijado se dio "sin respetar adecuadamente el procedimiento previsto" por ley y "sin fundamentar de manera suficiente los criterios utilizados para determinar los aumentos". En la última reunión entre las cámaras empresarias, los sindicatos y el Gobierno no hubo acuerdo, por lo que se fijó de manera unilateral que para octubre el salario mínimo sea de $391.200 mensuales y $1.956 por hora.

¿De cuánto es el salario mínimo?

Ambas centrales criticaron que "el monto establecido no contempla adecuadamente la evolución del costo de vida ni los objetivos constitucionales y legales del salario mínimo". Según los datos que expusieron, en agosto de 2026 la inflación interanual alcanzó el 33,3%, mientras que el SMVM registró un incremento interanual del 16,96%, muy por debajo de la primera cifra.

"Las CTA advierten que el salario mínimo quedó por debajo de los valores de la Canasta Básica Total y sostienen que esta situación profundiza la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones de vida de las y los trabajadores de menores ingresos", indicaron en un comunicado, firmado por los secretarios generales Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T).

¿Cuál es el pedido de los gremios?

Además, los gremios exigieron a las autoridades que el Consejo del Salario "no sea utilizado como una instancia meramente formal" y que sea garantizado "un proceso real y efectivo de negociación y diálogo social, en el que las partes puedan formular propuestas, discutir alternativas y procurar alcanzar un acuerdo".

De no obtener respuestas, las dos CTA advirtieron que iniciarán "las acciones administrativas, judiciales y ante los organismos nacionales e internacionales que correspondan para exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vinculadas al salario mínimo".