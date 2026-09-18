De cuánto será el Salario Mínimo, Vital y Móvil en octubre 2026: qué confirmó el Gobierno

El Gobierno Nacional definió los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que regirán durante los próximos meses. El cronograma fue establecido mediante la Resolución 4/2026 y contempla incrementos mensuales desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027.

{{{htmlAmp}}}

La decisión se produjo después de que los representantes sindicales y empresarios no lograran alcanzar un acuerdo durante la reunión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil realizada el 28 de agosto. En ese contexto, el Ejecutivo determinó los montos que funcionarán como piso salarial para los trabajadores alcanzados por la normativa.

Cuánto será el Salario Mínimo en octubre 2026

A partir de octubre, el Salario Mínimo, Vital y Móvil será de $391.200 mensuales para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Para los trabajadores jornalizados, el piso quedará establecido en $1.956 por hora.

El nuevo valor representa un incremento frente a septiembre, cuando el SMVM se ubica en $383.800 mensuales y $1.919 por hora.

Cuanto se cobra de salario mínimo

Salario Mínimo: cuánto se cobrará mes a mes hasta abril de 2027

El esquema dispuesto por el Gobierno establece aumentos graduales durante los próximos meses:

Septiembre 2026: $383.800 mensuales y $1.919 por hora.

$383.800 mensuales y $1.919 por hora. Octubre 2026: $391.200 mensuales y $1.956 por hora.

$391.200 mensuales y $1.956 por hora. Noviembre 2026: $398.800 mensuales y $1.994 por hora.

$398.800 mensuales y $1.994 por hora. Diciembre 2026: $406.400 mensuales y $2.032 por hora.

$406.400 mensuales y $2.032 por hora. Enero 2027: $414.200 mensuales y $2.071 por hora.

$414.200 mensuales y $2.071 por hora. Febrero 2027: $422.000 mensuales y $2.110 por hora.

$422.000 mensuales y $2.110 por hora. Marzo 2027: $429.600 mensuales y $2.148 por hora.

$429.600 mensuales y $2.148 por hora. Abril 2027: $437.000 mensuales y $2.185 por hora.

Hasta agosto, el salario mínimo se encontraba en $376.600. De esta manera, entre agosto de 2026 y abril de 2027, el piso salarial aumentará $60.400.

A quiénes alcanza el nuevo Salario Mínimo

Los valores fijados alcanzan a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional, además de las entidades y organismos del Estado nacional que actúan como empleadores.

El SMVM funciona como un piso de referencia para los trabajadores alcanzados y, al mismo tiempo, tiene incidencia sobre otras prestaciones cuyos límites están vinculados con su evolución.

Salario mínimo con aumento en septiembre

Cómo impacta el nuevo Salario Mínimo en la Prestación por Desempleo

La Resolución 4/2026 también establece los parámetros para calcular la Prestación por Desempleo. El beneficio equivale al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya recibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese de la relación laboral.

Sin embargo, existen límites: la prestación no puede ser inferior al 50% del SMVM ni superar el 100% de ese valor. Por lo tanto, con un Salario Mínimo de $391.200 en octubre, el piso de la Prestación por Desempleo será de $195.600, mientras que el máximo ascenderá a $391.200.

Los nuevos aumentos se producen después de un período de retroceso del poder adquisitivo del salario mínimo. Según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET citadas en el informe, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 el SMVM real acumuló una caída del 40,5%.