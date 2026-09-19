Juez rechazó recortes en Discapacidad y advirtió al Gobierno: “No es un tema canjeable”

La discusión sobre la partida destinada a discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 sigue generando fuertes repercusiones dentro y fuera del oficialismo. En ese marco, el senador nacional Luis Juez expresó de manera categórica su rechazo a que el área sea objeto de recortes o negociaciones fiscales. Sus declaraciones coincidieron con los cuestionamientos públicos formulados por la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, a raíz de la inclusión de esos cambios sin su conocimiento.

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Al referirse a la propuesta presupuestaria, durante una entrevista en Radio Rivadavia, Juez aclaró inicialmente que se abstendría de brindar una definición tajante sobre el proyecto por considerar que "todo borrador es una especulación". Sin embargo, no ocultó su severa disconformidad con los planes oficiales para el sector de Discapacidad.

La dura advertencia de Luis Juez al Gobierno

"Te doy una cosa y te saco la otra. Es como elegir si te pego un tiro en la rodilla o en el hombro. Hay temas de altísima sensibilidad que no deberían ser motivos de canje", afirmó el legislador cordobés. En esa misma línea, calificó lo dispuesto por el Gobierno para esa área como "una falta de sentido común" y "una cagada", al tiempo que deslizó: "Ojalá fuera un error".

¿Qué busca el Gobierno con la Ley de Emergencia en Discapacidad?

Las objeciones se dan en momentos en que el Gobierno busca evitar la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793) para el año 2027. A cambio de esa medida, la administración central propone acordar un refuerzo de fondos, mantener compensaciones para prestadores por el atraso acumulado entre 2023 y 2024, e implementar un esquema de carácter permanente.

Ante esta estrategia, Juez remarcó que la problemática "es un tema muy mal tratado e ignorado" en la Argentina y exigió que se constituya en "una prioridad y no un tema canjeable". Si bien reconoció que "los números son finitos y la situación es delicada", advirtió que "el equilibrio fiscal no es una barra rígida soldada" y que "tiene un movimiento".

De la historia personal al choque político: Juez y Bullrich generan una grieta en el bloque oficialista

La postura del senador cordobés respecto a los derechos de las personas con discapacidad no resulta novedosa, sino que responde a un activismo legislativo continuo impulsado por su historia personal como padre de Milagros, su hija con parálisis cerebral. A lo largo de los últimos años, Juez adoptó el rol de aliado crítico del oficialismo: si bien acompaña el rumbo económico general de Javier Milei, marca diferencias sustanciales y confronta cuando entiende que se vulneran los derechos de este colectivo.

El rechazo de Juez se suma a la controversia provocada por Bullrich. Tras la presentación del presupuesto 2027, la senadora cruzó al Gobierno al advertir que la cartera económica realizó modificaciones en el capítulo de Discapacidad sin su conocimiento previo. "A mí no me tomen por tonta", sentenció Bullrich, al poner de manifiesto las diferencias internas frente a las decisiones adoptadas por el Palacio de Hacienda.