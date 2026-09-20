Milei atrapado: el loop de la recesión con un único culpable

“Está separándose del gobierno y va a ser candidata. La veo decidida a provocar una fuerte ruptura”. Miguel Angel Pichetto piensa desde hace tiempo que Patricia Bullrich no va a acompañar a Javier Milei hasta el final. El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri tiene nuevos elementos: la diferenciación constante de Bullrich, su campaña publicitaria con Lali Espósito como banda de sonido y hasta el mensaje de que no hay apoyo para eliminar las PASO, algo que en el peronismo consideran más que posible. A eso se suma un antecedente que recuerda Pichetto: el 20 de diciembre de 2001, la ex ministra de Trabajo de Fernando De la Rúa no estaba en su puesto. Había renunciado el 29 de octubre, casi dos meses antes del estallido de la Convertibilidad.

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Bullrich admitió que quiere volver a ser candidata a presidente en 2031, pero Pichetto está entre los que advierten que su verdadero plan es de corto plazo. Lo mismo piensan algunos comensales de la mesa política que rodea al presidente. Ahí también crece la impresión de que Bullrich va a traicionar, como hizo con todos los sellos partidarios que abrazó en los últimos 40 años de su vida. En el entorno de Karina Milei, quieren creer otra cosa: la ex ministra presiona para asegurarse la candidatura a vice en la fórmula 2027. ¿Todo este despliegue solo para eso? Oportunismo o falta de principios, Patricia acompaña siempre hasta la puerta del cementerio.

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Provocaciones, música de Lali y la mira puesta en 2027: el plan de Bullrich

Aunque la jefa del bloque de senadores de LLA ya acostumbró a los Milei a las indigestiones, con el tarareo de “No me importa” pasó de la indisciplina al sadismo. Bullrich tiene una relación casi de membresía con los grupos de medios que Milei maldice en continuado y se ofrece como más previsible. También con otros actores del poder económico. Difícil que la tomen por tonta.

Sapos en el oficialismo: las tijeras del Presupuesto 2027 y el impacto en las provincias

Lo que define es el contexto, como casi siempre. Hacia adelante, de este Milei enojado y paranoico se puede esperar poco y nada. Lo admiten incluso dentro del oficialismo. Para La Libertad Avanza, 2026 está perdido y la escena de 2027 se adelanta. Solo le queda la causa Malvinas, que el gobierno utiliza para desviar la atención sobre los problemas de la economía, y que podrá exhibir como bandera en la asamblea de la ONU, por lo menos hasta que se reúna con Benjamin Netanyahu y aparezca la trama que está detrás de Navitas Petroleum. En la escena doméstica, la agenda de la extrema derecha se concentra en el presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO, algo que no está claro que les convenga.



El presupuesto de Milei le permitió a Bullrich volver a diferenciarse y dejó en ridículo a los que tampoco sabían nada pero se acostumbraron a tragar sapos. El fuerte ajuste que se plantea para el año electoral es una carta de intención y una declaración de principios. Vuelve el recorte contra las universidades, el presupuesto para discapacidad , la vivienda y, sobre todo, apunta a desindexar la Asignación Universal por Hijo, uno de los pilares de la gobernabilidad mileísta. Sandra Pettovello salió a aclarar durante toda la semana que el objetivo no es licuar la AUH, pero LLA quiere tener las manos libres para cumplir con su primer mandamiento, el pago de la deuda a los fondos de inversión.

La economía vuelve a caer y el rebote se posterga

Los datos más importantes son los que Luis Caputo no difunde pero su equipo admite en privado. Con caída de la inversión (-11,1% interanual), el consumo privado y el empleo, las estadísticas del segundo trimestre (-0,6%) que difundió el INDEC son muy malas pero no tan malas como esperaba el gobierno.

En el quinto piso del Palacio de Hacienda reconocen lo que no pueden decir en público. El tercer trimestre la economía va a volver a caer y el mejor gobierno de la historia va a entrar en recesión otra vez. La economía no va a crecer 5% en 2026 como anunciaba el presupuesto del año pasado: tampoco 3% como dice el presupuesto 2027. Los números verdaderos que maneja Caputo son otros: este año, el crecimiento de la actividad va a rondar el 2% y en 2027 no va a llegar al 4%. En el mejor de los casos, va a ser del 3%. El rebote, esperan en la Rosada, va a llegar en el último trimestre. “Para la construcción y el comercio puede ser distinto, pero la industria va a seguir cayendo y los próximos dos años también van a ser negativos”, dice un funcionario de estrecha relación con Caputo.

Milei no tiene a quién culpar por esta nueva recesión, la segunda o tercera en lo que va de su mandato, depende como se mida. Lo que intenta el presidente es mirar para adelante, festeja el dato de aumento en la Confianza del Consumidor de la Di Tella y dice que, en los últimos dos meses, la mora temprana empezó a ceder en los datos de bancos y billeteras virtuales. Eso pese a que el Banco Central acaba de informar que la morosidad está en el nivel más alto de los últimos 20 años, volvió a subir en julio y ya afecta al 12,9% de las familias.

El informe de la consultora Epyca sobre el Presupuesto marca que, con un dólar a 1847 pesos en diciembre 2027, Milei proyecta una devaluación del 15,5% anual y una inflación del 18%. Suponer que el dólar puede abaratarse todavía más en el año de las presidenciales es osado pero, si el gobierno lo logra, va a profundizar la crisis de la economía productiva, dice.

Destrucción de puestos de trabajo y la ola de informalidad

En base a los datos del segundo trimestre que difundió el INDEC, el economista Federico Pastrana apuntó que la crisis del empleo formal no tiene freno y acumula 13 meses consecutivos de caída. El director de la consultora CP señala que la actual crisis, con 141.000 empleos registrados perdidos, ya supera la que inauguró el gobierno, entre diciembre de 23 y julio de 2024, cuando la devaluación y el ajuste inicial destruyeron 139.000 puestos de trabajo. Sin herencia para excusarse, a casi 3 años de su asunción, Milei generó una crisis mayor en materia de empleo. Las contrataciones están en mínimos, cerca de los niveles de 2002, y los ganadores del modelo no traccionan. En perspectiva todavía es peor. Pastrana diferencia etapas y muestra que el actual proceso se asemeja a un ajuste estructural.

El informe del CIAS que dirige Rodrigo Zarazaga destaca que los más golpeados son los jóvenes de 14 a 29 años: entre las mujeres, la desocupación ya llega al 17,1% y entre los hombres, al 14,1%. Elaborado por Matias De Natale y Santiago Poy, el trabajo agrega que la tasa de informalidad general subió a 45 % y toda la ocupación que se creó en el último año fue precaria. Para el CIAS, hay una nueva ola de cuentapropismo. El 25,5% de los ocupados hoy trabaja por cuenta propia y no se trata de un cuentapropismo emprendedor. El 65,8% de los cuentapropistas están en la informalidad.

Sobran motivos para una Marcha de la bronca como la que convocó este sábado el Frente de Izquierda en todo el país.

¿Qué gobernadores respaldan la eliminación de las PASO y cómo impacta en el peronismo?

Para suspender las PASO entre octubre y noviembre, Milei apuesta a tener el apoyo de gobernadores como Martin Llaryora, Maximiliano Pullaro, Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz. Si el presidente tiene los votos, como muchos suponen en el peronismo opositor, lo que se llamó Fuerza Patria tendrá que encontrar un mecanismo para dirimir diferencias. No hay padrones actualizados ni recursos económicos para ir a una interna, dice un gobernador que apuesta a la unidad como sea y antes de fin de año.

Las nuevas críticas de Mayra Mendoza contra Axel Kicillof y el acto lanzamiento del gobernador bonaerense en Avellaneda muestran que la tensión se va a repetir una y otra vez, hasta que exista una negociación o una disputa electoral. Es una disputa que lleva años y que se agudizó con la condena para Cristina. Cada cuestionamiento le sirve a Kicillof como argumento para seguir lejos de la ex presidenta y sin ir a visitarla. CFK le habla a sus interlocutores de la necesidad de un frente nacional pero enfrenta una ruptura en lo que fue durante décadas su territorio inexpugnable. ¿A quién beneficia el viejo kirchnerismo con su enfrentamiento interno?

El salvavidas de Wall Street: la conexión Trump, Groenlandia y las reservas del Central

LLA va ir en busca de la reelección con una economía que tiene grandes puntos de contacto con la de 1998 y 1999. Ni el récord de exportaciones de 103.000 millones de dólares que se anuncia para este año alcanza para impedir la recesión ni contagia al resto de la economía. El activo que el oficialismo quiere poner en valor es la estabilidad. Pese a que la Fundación Mediterránea advierte sobre el riesgo del regreso del cepo en medio de la campaña presidencial, Caputo le asegura a Milei que el frente financiero y cambiario va seguir bajo control. Cerca del ministro dicen que hay un acuerdo formal con Scott Bessent para que la administración Trump vuelva a activar un salvataje si es necesario. “Antes de que pase cualquier cosa, él va a intervenir”, dicen. Primero están las elecciones de noviembre.

Trump enfrenta dificultades propias, como lo muestra la suba de las tasas que ordenó el nuevo titular de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Trump tiene una relación íntima con su suegro, el multimillonario Ronald Lauder, un histórico donante republicano que preside el Congreso Judio Mundial: estudiaron juntos en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. El ex asesor de seguridad nacional de Trump John Bolton reveló que Lauder fue el que le recomendó a Trump comprar Groenlandia en 2018. A eso se suma las propiedades comerciales que, según publicó The Guardian, Lauder adquirió en Groenlandia y su participación en un grupo inversor llamado Greenland Development Partners, que promueve proyectos de agua, energía e infraestructura en el territorio ártico.

¿Cuál es el vínculo de Javier Negre y José Luis Manzano?

Más cerca de Milei, en los últimos meses creció mucho la cercanía de dos personajes de distintas trayectorias que trascienden las fronteras, Javier Negre y José Luis Manzano. El 10 de agosto pasado, horas después de que Manzano se quedará con el 70% de las acciones que tenía YPF en Metrogas, el dueño de La Derecha Diario compartió una nota de su medio y elogió en sus redes al ex ministro del Interior de Carlos Menem. “José Luis Manzano, empresario argentino que apoyó a Javier Milei y Keiko Fujimori se está convirtiendo en uno de los grandes jugadores en el hemisferio occidental y España y mantiene magníficas relaciones con Estados Unidos”, escribió. Dos semanas más tarde, la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia obligó a Negre a dar explicaciones. El propagandista español ya hizo el duelo por Cerimedo.

Según pudo saber El Destape, Negre y Manzano estuvieron en las últimas semanas juntos en Caracas y Bogotá por cuestiones de negocios. Viajaron en el mismo avión privado y se alojaron en el mismo hotel. El miércoles pasado, Negre festejó en su cuenta que la petrolera estadounidense Continental Resources cerró un memorándum de entendimiento con PDVSA para invertir en la Faja del Orinoco bajo la presidencia de Delcy Rodríguez. Hace dos meses, según informó Econojournal, Continental Resources, propiedad del multimillonario Harold Hamm, empezó negociaciones con Mercuria Energy e Integra Capital de Manzano para quedarse con parte de Phoenix Global Resources, una petrolera que produce alrededor de 25.000 barriles diarios en la Cuenca Neuquina.

Negre se presentó en América Latina como parte de una célula que responde a Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump. El ex socio de Cerimedo tuvo una fuerte presencia en la campaña de Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia. Estuvo en Bogotá para la primera vuelta de mayo, la segunda vuelta de junio y volvió en agosto y septiembre. Además, De la Espriella acaba de nombrar a un amigo de Négre como embajador ante la Unión Europea, Juan Ospina, un penalista colombiano nacionalizado español. A través de Integra Capital, Manzano participa como inversionista en Interoil, una compañía dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas con operaciones en Colombia. El dueño de América, El Cronista y Telefé es ignífugo. Su amistad con Negre no le impide haberle comprado a Pedro Sánchez las acciones de Telefónica de Perú, un año antes de la victoria de Fujimori.

Manzano era el gran candidato a quedarse con Aysa junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti, sus socios en Edenor y Metrogas. Pero demasiado expuestos como ganadores del modelo Milei, a último momento los mendocinos decidieron retirarse de la primera línea de fuego. Filiberti apuesta ahora a ganarle la pulseada a la familia Roggio. Después, puede repartir acciones.