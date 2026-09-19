La Marcha de la Bronca retumbó contra Milei en todo el país

Miles de personas autoconvocadas o agrupadas en movimientos sociales, gremios y partidos de izquierda se movilizaron este sábado de Congreso a Plaza de Mayo para participar de la Marcha de la Bronca, que reunió fuertes reclamos contra el Gobierno de Javier Milei por el aumento de los despidos, las faltas de oportunidades laborales y el incremento del ajuste sobre las familias. Hubo decenas de réplicas en otras ciudades como Rosario, Córdoba, Jujuy, Mendoza o Bariloche.

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Cerca de las 15, miles de estudiantes, jubilados y trabajadores se mezclaron junto a distintas organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, ambientales y de derechos humanos que se congregaron en diversos puntos del microcentro porteño para participar de la protesta.

De Congreso a Plaza de Mayo: quiénes lideran la movilización contra el Gobierno

A la convocatoria, impulsada desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), se sumaron distintos espacios como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), la Coordinadora Sindical Clasista, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Polo Obrero, entre otros.

¿Qué dijo la izquierda sobre la protesta contra el gobierno de Javier Milei?

"Hay que organizar la bronca para acabar con la miseria y la entrega del país. Esta multitudinaria convocatoria demuestra que sobran las ganas de pelear, que hay una necesidad de organizarse y canalizar la bronca contra este gobierno y sus cómplices", dijo la diputada del FIT-U Myriam Bregman, desde el centro porteño.

En un documento difundido por los organizadores, que se leerá durante esta tarde en Plaza de Mayo, se apuntó contra el Gobierno de Milei por los bajos salarios y jubilaciones, el incremento de los despidos, la suba del endeudamiento de las familias y el desfinanciamiento de áreas claves de la administración pública.

Los reclamos de la marcha

"Esta es la bronca de quienes trabajamos y estamos lejos de llegar a fin de mes. La bronca de las y los jubilados que trabajaron toda la vida y hoy tienen que elegir entre comer o comprar sus medicamentos. La bronca de quienes son despedidas y despedidos mientras los grandes empresarios multiplican sus ganancias", dice el primer párrafo del texto.

Y luego sigue: "La bronca de un pueblo que ve cómo los poderosos se reparten el país, compran voluntades y pretenden gobernar con las cartas marcadas. Una bronca profunda, nacida frente a tanta desigualdad, tanto atropello y tanta mentira organizada".

En el documento se asegura que el Gobierno "está golpeado por las consecuencias de su propio plan" y se pide avanzar hacia "la derrota de Milei, sus cómplices y su plan motosierra".

También se hace foco en el desfinanciamiento de los hospitales, universidades, docentes, estudiantes y científicos, la quita de alimentos a comedores comunitarios y la eliminación del programa "Volver al Trabajo" a 950 mil familias.

"Quieren un país con salarios miserables y sin derechos laborales. Quieren apropiarse de nuestros bienes comunes, las empresas públicas y la tierra, profundizar la dependencia y descargar sobre las mayorías el costo de una deuda externa usuraria y fraudulenta que el pueblo no contrajo y que solo benefició a los especuladores", se advierte en otra parte del texto.

El pedido de un paro nacional

Además, los organizadores le solicitan a la CGT y las dos CTA que convoquen a "un paro nacional y un verdadero plan de lucha hacia la huelga general". "Necesitamos unir las luchas que hoy enfrentan por separado un mismo plan", indicaron.