Cuándo es la Marcha de la Bronca 2026 en Argentina: fecha, dónde es y cuáles son los puntos de concentración

La denominada Marcha de la Bronca se realizará este sábado 19 de septiembre de 2026 con una convocatoria nacional que tendrá como principal escenario a la Ciudad de Buenos Aires. La movilización fue impulsada inicialmente por dirigentes del Frente de Izquierda, entre ellos Myriam Bregman y Nicolás del Caño, y sumó a organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, ambientales y de derechos humanos.

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En CABA, la concentración comenzará a las 15.30 en Plaza Congreso y, desde las 16, las columnas avanzarán por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo, donde está previsto el acto central. La convocatoria también tendrá réplicas en distintas provincias y municipios, con puntos de encuentro y horarios propios.

Marcha de la Bronca 2026: cuándo es y cuál será el recorrido

La protesta está prevista para el sábado 19 de septiembre. En la Ciudad de Buenos Aires, el punto principal de concentración será Plaza Congreso a partir de las 15.30. A las 16, las columnas comenzarán el recorrido por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo.

Además, algunas organizaciones tendrán puntos específicos de concentración antes del inicio de la marcha. La cabecera de una de las columnas estará ubicada en Avenida de Mayo y San José, mientras que la Coordinadora Sindical Clasista anunció su concentración desde las 15 en Avenida de Mayo y Callao. Según la organización, algunas columnas podrían utilizar las diagonales Norte y Sur para llegar a Plaza de Mayo.

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que aplicará el protocolo antipiquetes en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo y que habrá vallados en ambos puntos.

Cuáles son los puntos de concentración en todo el país

La convocatoria no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el cronograma difundido, habrá concentraciones en más de 30 ciudades. Entre los principales puntos anunciados se encuentran:

Jujuy: 17, Plaza Belgrano.

17, Plaza Belgrano. Salta: 17, Plaza 9 de Julio.

17, Plaza 9 de Julio. Santiago del Estero: 17, Alvear y Belgrano.

17, Alvear y Belgrano. Formosa: 17.30, 25 de Mayo y Peatonal.

17.30, 25 de Mayo y Peatonal. Catamarca: 17, Plaza La Alameda.

17, Plaza La Alameda. Tucumán: 17.30, Plaza Hipólito Yrigoyen.

17.30, Plaza Hipólito Yrigoyen. Misiones: 9, Plaza San Martín de Posadas; también habrá concentración en El Dorado.

9, Plaza San Martín de Posadas; también habrá concentración en El Dorado. Chaco: 17, Plaza 25 de Mayo.

17, Plaza 25 de Mayo. La Rioja: 18, Plaza Caudillos Federales, en Chilecito.

18, Plaza Caudillos Federales, en Chilecito. San Juan: 17, Plaza España.

17, Plaza España. Córdoba: 17, Colón y General Paz.

17, Colón y General Paz. Santa Fe: 16, Plaza San Martín de Rosario.

16, Plaza San Martín de Rosario. Entre Ríos: 17, Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay; 11, Plaza Urquiza de Concordia.

17, Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay; 11, Plaza Urquiza de Concordia. Mendoza: 17, Km 0.

17, Km 0. Neuquén: 16.30, Monumento al General San Martín.

16.30, Monumento al General San Martín. Río Negro: 17, Plaza San Martín de Fiske Menuco; también habrá convocatoria en Bariloche.

17, Plaza San Martín de Fiske Menuco; también habrá convocatoria en Bariloche. Santa Cruz: 16, Plaza San Martín de Río Gallegos.

16, Plaza San Martín de Río Gallegos. Chubut: 17, Plaza San Martín de Puerto Madryn.

17, Plaza San Martín de Puerto Madryn. Tierra del Fuego: 15, Plaza Piedrabuena de Ushuaia; 15, San Martín y Belgrano de Río Grande.

Marcha al Congreso.

En la provincia de Buenos Aires también se anunciaron movilizaciones en distintas localidades. Entre ellas figuran Bahía Blanca, Mar del Plata, San Nicolás, Pergamino, Olavarría y Miramar, con horarios y puntos de concentración propios.

Por qué se llama Marcha de la Bronca

El nombre elegido para la movilización tiene un origen cultural que excede la coyuntura política actual. La expresión remite a La marcha de la bronca, canción compuesta por Miguel Cantilo e interpretada por el dúo Pedro y Pablo a comienzos de la década de 1970.

La canción apareció en un período marcado por la censura y la represión política, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y se convirtió con el tiempo en una referencia de la música de protesta argentina. En 2026, los organizadores recuperaron ese nombre para la convocatoria del 19 de septiembre y el propio Miguel Cantilo se sumó a las adhesiones. También manifestaron su apoyo artistas como Mirta Busnelli, Carlos Belloso, Katja Alemán y las bandas Bersuit Vergarabat y Los Gardelitos.

La convocatoria actual reúne reclamos vinculados, según sus organizadores, con salarios y jubilaciones, despidos, endeudamiento, tarifas y políticas relacionadas con salud, educación y discapacidad. También plantea cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei y reclama un plan de lucha sindical.