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Por primera vez en tres años y en contra del pedido de Trump, Estados Unidos subió la tasa de interés y la elevó 25 puntos básicos: cómo afecta a la Argentina

Generalmente, cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, los precios de las materias primas suelen seguir una trayectoria a la baja, lo cual afecta el curso de las exportaciones.

16 de septiembre, 2026 | 15.28
Por primera vez en tres años y en contra del pedido de Trump, Estados Unidos subió la tasa de interés y la elevó 25 puntos básicos: cómo afecta a la Argentina

Por primera vez desde 2023 y en contra del pedido expreso del presidente Donald Trump, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) realizó un ajuste y elevó la tasa de interés de referencia.

El organismo efectuó una suba de 0,25 puntos porcentuales (p.p.) para posicionar a la tasa en el rango de 3,75% y 4%. La decisión contó con la aprobación del total de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).

MÁS INFO

¿Cómo afecta a la Argentina?

Generalmente, cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, los precios de las materias primas suelen seguir una trayectoria a la baja, lo cual afecta el curso de las exportaciones. A su vez, el costo de endeudamiento para los países emergentes subirá de forma automática.

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