Un modelo más agresivo que el de Menem, el riesgo de un final que empieza a preocupar

Los contenedores chinos ya llegaron al conurbano bonaerense. El grupo de desarrollos inmobiliarios MZL decidió traer a la Argentina miles de metros cuadrados de galpones en contenedores completos que llegaron desde el gigante asiático. MZL, dirigido por Axel Soifer, instaló la estructura en la zona norte, en Panamericana y el río Reconquista. Es un grupo importador líder en desarrollos premium y tiene presencia en todo el país, incluido Añelo, el corazón de Vaca Muerta. Los que conocen el proyecto desde adentro dicen que Soifer importó en total 55 mil metros cuadrados de contenedores, pero otros hablan de una cifra menor. Algo es seguro: las estructuras de acero chino que hasta hace un tiempo se utilizaban en proyectos mineros como el de Vicuña hoy se expanden y penetran en el Gran Buenos Aires, el lugar donde peor impacta el modelo libertario.

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De los proyectos mineros a la Panamericana: la avanzada del acero chino y el golpe a las pymes

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Aunque le debe la vida a Donad Trump, Javier Milei le abrió la puerta a las importaciones de Xi Jinping como si no hubiera un mañana. Muy cerca de donde ya se instalaron 23 contenedores chinos, acaba de cerrar DIN S.A, una histórica metalúrgica de Escobar que fabricó durante 56 años las estructuras metálicas de acero de 600 proyectos estratégicos de Argentina. Desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el proyecto binacional minero Pascua Lama, de la Barrick Gold. Propiedad del Grupo Dovan, DIN fabricaba puentes, hangares, centros logísticos y grandes obras energéticas. Sus dueños decidieron cerrar a causa de la caída de la actividad y la presión de los productos importados, en su mayoría de China. Reabsorbieron a una parte de sus empleados y ofrecieron retiros voluntarios al resto.

Tan fuerte en relación a 2025 como a junio 2026, la caída de la industria (5%) y la construcción (4,6%) en julio que dio a conocer el INDEC en los últimos días tiene réplicas a lo largo de todo el país. El último informe de Epyca sugiere que Milei enterró el modelo de desinflación con crecimiento y profundiza la recesión en el mercado interno como vía para frenar la inflación, lo que se vio en agosto (+1,7%). Según los datos del EMAE que releva la consultora de Martín Kalos, el acumulado del primer semestre 2026 da un crecimiento de 1,9%, muy por debajo del 5,8% que mostró la economía en el mismo tramo de 2025. El gobierno, dice el informe, transita por el filo de la navaja y, si no cambia, la baja inflación vendrá asociada al descenso de la actividad. Lo que pasa en el sector textil es la prueba más elocuente: la baja acumulada de 16,8% en el nivel de actividad de julio coincide con una suba de precios 14% inferior a la del promedio. “El operativo destruir textil está siendo un éxito”, como dicen en Carajo.

El "operativo destruir": persianas bajas, máquinas paradas y tarifazos que ahogan al sector textil

Según un informe de la Federación de Industriales Textiles de Argentina (FITA), la actividad cayó 15,9% interanual en junio y acumula una baja de 24,4% en el primer semestre. A eso se suman los datos de la Cámara de la Indumentaria: entre noviembre de 2023 y junio de 2026, se perdieron casi 290 mil puestos de trabajo en todo el sector privado registrado. Solo en el sector textiles, confecciones, cuero y calzado, se destruyeron casi 29 mil empleos, el 10% del total del empleo formal extinguido en la economía argentina bajo Milei.

Según la Fundación Protejer, el sector textil genera todavía 540 mil puestos de trabajo entre producción primaria (25 mil), industria (290 mil) y comercio (225 mil). Entre enero y julio, las importaciones de prendas de vestir crecieron un 32% interanual, 6 de cada 10 máquinas están paradas y el mercado ya se abastece en un 70% con productos importados. Sin embargo, un empresario de San Martín le dijo a El Destape que el problema principal es el combo de aumento de tarifas y caída de las ventas. Dueño de una fábrica con 70 empleados, cuando Milei asumió pagaba 2 millones de pesos de luz. Hoy paga 18 millones de pesos y vende mucho menos.

El problema para el presidente candidato es que la crisis trasciende por mucho el conurbano y tiene efectos en provincias donde arrasó en 2023. El triunfo del peronismo en Marcos Juárez, después de 53 años, es sintomático. El ingeniero agrónomo Guillermo Font no solo ganó en un pueblo de 45 mil habitantes donde el antiperonismo era inexpugnable. Lo hizo con el respaldo de dos o tres figuras locales que generan enorme rechazo y se cansaron de perder elecciones.

Efecto contagio en la zona núcleo: la crisis de la maquinaria agrícola que sacude la pampa húmeda

En 1974, un año después del último triunfo del peronismo en Marcos Juárez, se fundó Metalfor, el gigante de la maquinaria agrícola que entró en proceso de crisis y quiere echar al 70% de sus 600 empleados. Los habitantes del lugar, plena pampa húmeda cordobesa, lo explican: de Metalfor no solo dependen sus empleados. También vendedores, repuesteros, talleres, transportistas y pequeños emprendedores que ofrecen sus servicios a la fábrica.

La caída de las ventas y la apertura de importaciones golpea en un pueblo de alto poder adquisitivo que vive del agronegocio. Según publicó Iprofesional, hace 10 días, el Banco Ciudad le embargó las cuentas a tres directivos de la empresa, entre ellos Eduardo Borri, su principal accionista. Un empresario de Marcos Juárez le dijo a El Destape que la situación es generalizada. Dueño de una estación de servicio desde hace 30 años, asegura que las ventas de combustible en el llamado kilómetro cero de Cambiemos hoy están en los niveles de pandemia. Bajo la máxima de adaptarse o morir, gran parte de la industria argentina parece condenada a la extinción.

¿Por qué la brecha entre ganadores y perdedores del modelo económico de Milei supera a la de los años 90?

La situación es peor que en la década del noventa. Lo muestra un exhaustivo trabajo de Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea que advierte “algo más” que un “cambio estructural” en la dinámica sectorial. En los 90, con apertura de la economía y de estabilidad de precios, la diferencia en el ritmo de crecimiento entre los sectores intensivos en recursos naturales y los de mano de obra intensivos, dice, osciló en torno al 2 % anual. Así fue incluso después del efecto Tequila y hasta la devaluación del real en 1998. Ahora, la diferencia que separa a la minería, los hidrocarburos y el campo de la industria, la construcción y el comercio es de 13,4%, casi 7 veces más que en el menemismo original. De febrero de 2025 hasta junio de 2026, el promedio desestacionalizado de los ganadores del modelo se expande a un ritmo anualizado de 10,3 %, mientras los perdedores del modelo sufren una caída anualizada de 3,1 %.

La brecha de 13,4 %, señala Vasconcelos, también implica un quiebre en relación al periodo diciembre 2023-febrero 2025. Entonces, la diferencia en el ritmo de crecimiento entre ambos segmentos era de 6,1 %. Para el economista de la fundación cordobesa, eso se debe a la suba de las tasas y el dólar planchado, lo que provocó la caída de 15,2% en la inversión que registra Orlando Ferreres desde febrero 2025. En su informe de principios de mes, Vasconcelos sugiere la necesidad de cambiar ahora y buscar otro equilibrio entre dólar y tasa. Dice que el “clima electoral” se está adelantando por la debilidad del crecimiento, la inversión y el empleo. Además, advierte que si hay un riesgo para fin de 2027, es el del retorno de los cepos, lo que puede desatar la brecha cambiaria. Sí a 14 meses de las elecciones, la demanda de dólares por parte de personas físicas asciende a un promedio mensual de 3 mil millones de dólares, ¿cuál sería el comportamiento ante el riesgo de que Milei reinstaure las restricciones cambiarias?, se pregunta el economista del Ieral. Es lo que el periodista y ex funcionario de Macri Enrique Szewach asoció al regreso del kirchnerismo al gobierno: “El riesgo es que la gente saque los dólares del banco”, dijo en Ahora Play.

El nuevo intendente de Marcos Juárez proviene de la Federación Agraria, pero sobre todo es una figura joven, de 36 años, y le sacó 26 puntos de ventaja a su antecesor, Pedro Dellarosa, en un contexto de baja participación del antiperonismo. ¿El peronismo nacional puede volver al poder por inercia o necesita un Font para ganarle a Milei?.

La reorganización de la oposición frente al modelo libertario

En un veloz regreso a los primeros planos, Sergio Massa se propone como candidato a presidente. Enfrente, está Axel Kicillof, el eventual rival de una interna peronista que hizo un camino inverso al de Massa. Mientras el gobernador empezó a mostrarse como presidenciable desde el inicio del gobierno de Milei, el último ministro de Economía peronista estuvo ausente de la escena pública durante casi 3 años y ahora aparece como favorito para los que lo consideran, una vez más, el mejor preparado. ¿Cristina apoya a Massa como sugiere el homenaje que le hizo Juliana Di Tullio tras la victoria por la Ley de Manejo del Fuego? ¿La expresidente apuesta a un esquema que la tenga en el centro de la boleta o busca promover un émulo de Font?

El encuentro en Buenos Aires en homenaje a Jose Manuel de la Sota sugiere que la oposición camina hacia una convergencia donde hasta el cordobesismo suspende su ley de hierro y se presta para componer un álbum de familia nacional. Para trascender, el peronismo del AMBA necesita oxígeno en la zona núcleo. Poco antes de morir, De la Sota estaba en la búsqueda de la unidad. Había recibido el aval del Papa Francisco y se había reunido con Cristina después de años de mala relación, en un encuentro en el que coincidieron Maximo Kirchner y Natalia De la Sota.

Del acto por el exgobernador de Córdoba, participó una lista indefinida de presidenciables: Massa, Gerardo Zamora, Jorge Brito y, algunos dicen incluso, Juan Manuel Olmos. Juan Schiaretti se declara fuera de cualquier campaña, aunque es posible que anime algún tipo de armado. Ausente estuvo Daniel Hadad, que hace horas extras para posicionarse como parte de la discusión electoral. El dueño de Infobae dice con lógica que espera a ver los resultados de Brasil y Estados Unidos para decidir si están dadas las condiciones para ser protagonista de la pelea. ¿A Milei le conviene que gane Bolsonaro o eso lo convertiría de inmediato en un actor de reparto para el Departamento de Estado? Si la extrema derecha recupera Brasil, piensan algunos que conocen a Hadad, la embajada no dudaría en habilitar la competencia por el papel de Milei.

250 mil empleos de los ganadores vs. 8 millones en riesgo: los números del PRO que encendieron las alarmas

Producto del malhumor creciente, entre los encuestadores que trabajan para el peronismo se fortalece la hipótesis de que Milei no tiene chances de ganar un balotaje contra casi nadie. En línea con el trabajo de Vasconcelos, el problema del gobierno aparece con nitidez en el informe de agosto que difundió la Fundación Pensar, la ONG que pertenece al PRO y expresa la mirada de Mauricio Macri. Los datos de Hernán Lacunza marcan que los ganadores del actual modelo (agro, energía y minería) generan entre todos apenas 250 mil empleos directos. En cambio, los perdedores generan 8 millones de puestos de trabajo directos: la industria y la construcción, casi 4 millones; el comercio, otros 4 millones. ¿Es viable un proyecto de reelección con semejante asimetría?

La suspensión de las PASO que Karina Milei impulsa por recomendación de la familia Menem puede ser un arma de doble filo si Milei sigue cayendo y se abre un escenario similar al de 2003. ¿Cuántos candidatos tendrá el peronismo? ¿Qué modelo alternativo —a Milei pero también al pasado— le ofrece la oposición a la sociedad argentina? ¿Puede ganar La Libertad Avanza en una época en que la mayor parte de los oficialismos caen derrotados? Todavía falta mucho y nadie puede aventurar cómo será el final.