El peronismo ganó en Marcos Juárez después de 53 años y vuelve a gobernar

El peronismo vuelve a ser gobierno en el partido cordobés de Marcos Juárez después de 53 años. El triunfo se obtuvo este último domingo luego del triunfo de la lista que llevó a Germán Font como candidato a intendente. De esta forma, la ciudad volverá a tener al peronismo en el poder.

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La noticia se conoció el domingo por la noche cuando con más del 90 por ciento de las mesas escrutadas, Font obtenía el 46% de los votos y le sacaba 25 puntos de ventaja a Pedro Dellarossa, que fue con un sello vecinalista pero tiene cercanía con PRO, que alcanzaba cerca del 20%. En este sentido hubo otro detalle que llamó la atención y tiene que ver con la escasa participación en la votación.







Según datos confirmados por la Junta Electoral, votó el 62,5% del padrón, unas 15.495 personas sobre 24.806 habilitadas. De esta forma se puede ver que fue una participación inferior -incluso- registrada a la del 2022 que fue una de las más bajas en el último tiempo. La Libertad Avanza, por su parte, no presentó ningún candidato oficial ya que no hubo autorización para abrir un sello local a nivel municipal.















Font lleó a la elección con cercanía al peronismo provincial aunque no fue con el sello de Hacemos Unidos por Córdoba sino que tomó el nombre de "Generación Marcos Juárez". Bajo este sello venció al reconocido hombre del PRO que también adoptó la idea de ir con otro nombre. La victoria representa además la derrota del llamado "Kilómetro 0" ya que allí fue el primer lugar en el que la coalición Cambiemos ganó en la recta que lo llevó a la presidencia en 2015.







Uno de los que más festejó el triunfo fue el gobernador cordobés, Martín Llaryora quien felicitó públicamente a Font y reveló de esta manera que el Gobierno provincial interpretó el resultado como un triunfo propio. “Quiero felicitar especialmente a Germán Font y a todo su equipo, Germán tiene la fuerza y la capacidad para hacer que Marcos Juárez siga creciendo”, subió a su red social. En este punto agregó: “Me comprometí con los vecinos de Marcos Juárez a trabajar con quienes ustedes elijan, ustedes hoy eligieron y yo voy a cumplir mi promesa”.

Por su parte, en tercer lugar y alejado de los primeros puestos quedó el candidato de Marcos Juárez Despierta, Gerardo Pasquali, que representó a la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata, con el 16,87%.