Cerró una emblemática empresa constructora en medio de la crisis de Milei

Después de más de medio siglo de actividad y de haber participado en algunas de las grandes obras de infraestructura del país, una importante constructora cerró sus puertas en medio de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei.

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Se trata de DIN S.A., que tenía su planta industrial en Belén de Escobar, y que atravesó una etapa final marcada por dificultades de rentabilidad. Tras el fin de las operaciones abrió un plan de retiros voluntarios para sus trabajadores.

DIN había sido fundada en septiembre de 1970 por Armando Villarroel, Néstor Gadda y Luis García. Durante sus más de 50 años, se especializó en ingeniería y fabricación de estructuras metálicas, celdas de almacenamiento, edificios de procesos y naves industriales, además de desarrollar soluciones para industrias como la minería, el agro, el sector energético y Oil & Gas.

La compañía llegó a construir una trayectoria que incluyó más de 600 obras. Entre sus trabajos hubo plantas fabriles, puentes, centros logísticos, hangares, terminales aeroportuarias y grandes estructuras destinadas a emprendimientos industriales y mineros.

Uno de los momentos de mayor expansión de DIN se produjo durante la década de 1980, cuando inauguró su planta de avenida San Martín 1330, en Belén de Escobar. Allí llegó a producir unas 1.000 toneladas de estructuras metálicas por mes, con tecnología de control numérico y sistemas de soldadura automática. La expansión también incluyó oficinas en Puerto Madero y la incorporación de nuevas herramientas de software para abordar proyectos estructurales cada vez más complejos.

Entre las obras más importantes se encuentra el Hangar 5 de Aerolíneas Argentinas, en el aeropuerto internacional de Ezeiza. La construcción cuenta con 100 metros de largo por 100 de ancho y 27 metros de altura y demandó más de 2.000 toneladas de acero. DIN también intervino en la estructura de la nueva terminal de partidas de dicho lugar, conocida como el Zeppelin, un proyecto caracterizado por su complejidad geométrica y por la utilización de piezas metálicas soldadas con posiciones espaciales específicas.

La caída de una histórica fábrica

La última etapa de DIN comenzó en junio de 2024, cuando la empresa anunció su incorporación al Grupo GOVAN, dedicado a la construcción y a la industria del acero. En aquel momento, la operación fue presentada como el comienzo de una nueva fase para la compañía. Sin embargo, dos años después, la firma resolvió discontinuar las actividades de DIN como parte de una reorganización de sus operaciones.

Según explicaron fuentes del grupo consultadas por El Día de Escobar, la medida fue adoptada “en el marco de una reorganización estratégica orientada a consolidar las operaciones del Grupo GOVAN y afrontar los desafíos de 2027”.

La decisión estuvo relacionada, además, con el desempeño de los proyectos que habían motivado la adquisición de DIN. Desde GOVAN señalaron que la empresa había sido incorporada con la intención de desarrollar “nuevos proyectos, principalmente vinculados con el sector minero”, pero esos emprendimientos “no lograron alcanzar los niveles de actividad previstos”.

Ante ese escenario, el grupo decidió concentrar recursos en otras operaciones. Como parte del proceso, aseguró que se buscó trasladar a la mayor cantidad posible de trabajadores hacia otras plantas y empresas de GOVAN, con el objetivo de aprovechar su experiencia y reforzar los equipos. Para quienes no pudieron ser reubicados, se acordaron retiros voluntarios.