El respaldo a Javier Milei muestra señales de desgaste incluso dentro del electorado que lo llevó a la Presidencia. El dato más significativo es que el 35% de quienes votaron al libertario en la primera vuelta de 2023 afirma actualmente sentirse defraudado por su gestión y haberle retirado su apoyo.

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El desencanto atraviesa distintos sectores sociales: alcanza al 24% de los sectores de menores ingresos y al 23% tanto de la clase media como de la clase alta. Esto surge de datos de una encuesta realizada por Equipo Mide.

Las regiones donde más cae el apoyo a Milei

Esta tendencia también se extiende por buena parte del país. Cuyo registra el mayor porcentaje de ciudadanos defraudados, con un 30%, mientras que Centro, NOA y NEA llegan al 27%. En la provincia de Buenos Aires se ubica en 21% y en CABA, en 15%.

La pérdida de respaldo se combina con una percepción negativa sobre el rumbo del país. El 58% desaprueba la gestión de Milei, mientras que el 55% considera que la Argentina atraviesa una crisis profunda. La mirada sobre el rumbo es especialmente crítica en CABA y la provincia de Buenos Aires, donde el 72% y el 71%, respectivamente, considera que el país marcha en la dirección equivocada.

Deudas, gastos y pérdida de confianza: el impacto de la crisis en los votantes de Milei

Entre quienes votaron a Milei en 2023, el 32% asegura estar peor desde que asumió la Presidencia y el 39% afirma que tuvo que endeudarse durante los últimos tres meses para afrontar sus gastos. La incertidumbre también se proyecta hacia adelante: el 61% de ese electorado duda de poder afrontar normalmente sus gastos, deudas y compromisos durante los próximos tres meses.

El desgaste no se limita a la situación económica. El 28% de los votantes originales de Milei considera actualmente que el Presidente no sabe cómo resolver los problemas del país. A su vez, el 25% sostiene que no merece un segundo mandato y el 21% afirma que nunca volvería a votarlo.

Los datos también muestran que el malestar comienza a traducirse en preferencias electorales. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 16% de quienes votaron a Milei en 2023 elegiría a un candidato de la oposición. Al mismo tiempo, el 59% del total de los consultados prefiere que en 2027 gane un candidato que incentive el consumo, frente al 30% que opta por la continuidad de Milei y su actual rumbo económico.

La demanda por un cambio en las prioridades económicas también aparece dentro del propio electorado oficialista: el 33% de quienes votaron al Presidente en 2023 se inclina por un candidato que priorice el consumo.

Esta preferencia está directamente conectada con la dramática situación de los ingresos familiares registrada en el mismo estudio: Las principales preocupaciones del país ya no son la inflación, sino los Bajos Salarios y la Desocupación/Desempleo con un 24 por ciento cada uno.

Alimentos y servicios: en qué gastan el dinero endeudado las familias argentinas

En ese sentido, otro dato es que el 51% de los hogares no llega a fin de mes o lo hace con muchas dificultades y el 53% debió endeudarse para pagar sus gastos en el último trimestre. Además, la inmensa mayoría de ellos tuvo que destinar ese dinero prestado o de tarjeta de crédito a lo más básico: comprar alimentos (39%) y pagar servicios de luz, gas y teléfono (18%)



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