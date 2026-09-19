Se profundiza la interna en LLA: el video de Bullrich sobre Lali generó rechazo de los libertarios

El video de Patricia Bullrich escuchando una canción de Lali Espósito generó una fuerte conversación en redes sociales durante las últimas horas luego de las diferencias que la senadora había expresado con un sector del oficialismo por los cambios sobre discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

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Un informe de Reputación Digital registró 977 mensajes en las primeras siete horas y detectó un dato central: buena parte de los cuestionamientos a Bullrich provinieron de su propio espacio político.

Bullrich publicó el viernes 18 de septiembre un video grabado en su despacho, musicalizado con "No me importa", de Lali. La elección de la canción adquirió una dimensión política por los cruces públicos que la cantante mantuvo con Javier Milei.

El posteo apareció después de una semana en la que la propia Bullrich había marcado diferencias con el Gobierno por la forma en que se incorporaron modificaciones vinculadas con discapacidad en el presupuesto del próximo año.

Según el informe, el miércoles la senadora había cuestionado que no hubiera sido informada de los cambios y al día siguiente, volvió a reclamar mayor coordinación dentro del oficialismo.

El análisis realizado por Reputación Digital tomó como corte las 17:30 del viernes y relevó 977 mensajes vinculados con el video, correspondientes a 909 autores. El 91% de la conversación analizada se produjo en X, mientras que el resto se distribuyó entre Instagram, Facebook, radio y televisión, YouTube, Threads y TikTok.

La publicación también fue seguida por una respuesta de Milei. El Presidente sostuvo que no veía inconvenientes en que Bullrich escuchara canciones de Lali y calificó como una "tontería mayúscula" la idea de "politizar" el arte. Además, contó que después de la polémica había escuchado algunos temas de la cantante y que algunos le habían gustado.

El reproche llegó desde el propio oficialismo

Uno de los principales resultados del informe apareció al observar las respuestas al posteo de Bullrich. De los 374 mensajes clasificados dentro de ese grupo, el 27% correspondió a reproches provenientes de sectores afines al oficialismo, mientras que el apoyo a la senadora representó una porción menor. El estudio sintetizó el fenómeno con una relación de 2,6 reproches por cada mensaje de apoyo.

Entre las expresiones que más se repitieron aparecieron comparaciones con Victoria Villarruel y cuestionamientos a la utilización de una canción de Lali. Algunas de las narrativas identificadas fueron "Otra Villarruel", "no es por acá" y "no le hagas el juego a los kukas".