Santilli minimizó los gestos de autonomía de Bullrich y relativizó el video con Lali: “Estuvo divertido”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentó restar dramatismo a los cuestionamientos planteados por la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respecto a la falta de consulta previa sobre las modificaciones en materia de discapacidad contempladas en el Presupuesto 2027.

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Ante los reclamos de la legisladora, el funcionario sostuvo que el oficialismo analiza los asuntos de la agenda gubernamental durante los encuentros de la mesa política que se realizan cada martes. No obstante, reconoció la existencia de matices en las discusiones al admitir que "no todos los asuntos se analizan con el mismo grado de detalle".

El reclamo por discapacidad y la chicana con Lali Espósito que sacudió al oficialismo

La controversia se originó luego de que la senadora oficialista expresara públicamente su malestar por no haber sido informada sobre los cambios normativos que llegaron al Congreso de la Nación. Según advirtió Bullrich, el apartado vinculado a la temática de discapacidad no fue tratado en la mesa de trabajo semanal, lo que provocó que los integrantes del bloque oficialista recibieran la propuesta sin información previa.

En medio de la puja legislativa, la senadora difundió un video en la red social X donde se la veía escuchando una canción de Lali Espósito, gesto que fue interpretado como un mensaje hacia la interna gubernamental. Al ser consultado sobre esta publicación, Santilli prefirió desdramatizar el episodio y le bajó el tono a la polémica. "Estuvo muy bien, estuvo divertido el video de Patricia y hay que tomarlo así", manifestó el jefe de Gabinete.

Las negociaciones en el Congreso y el trasfondo del proyecto de discapacidad

Respecto al futuro de las medidas y a la posibilidad de revisar el texto que generó desacuerdos, Santilli afirmó que la definición política sobre el área de discapacidad depende actualmente de la discusión que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, el jefe de Gabinete manifestó que el Poder Ejecutivo se encuentra trabajando de manera coordinada junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al Ministerio de Salud para resolver la redacción definitiva del texto antes de responder formalmente a las críticas planteadas por Bullrich.

Sin actualización automática y aranceles bajo la lupa: el punto clave en debate

El proyecto presupuestario en debate contempla modificaciones de carácter permanente para el sistema de atención destinado a las personas con discapacidad. Entre las disposiciones principales que establece la iniciativa, se encuentra la alteración de las reglas para la fijación de los aranceles, la eliminación de los mecanismos de actualización automática de las prestaciones y la modificación de las condiciones de acceso a los servicios de asistencia vinculados al sector.

Las declaraciones del jefe de Gabinete se produjeron en un contexto imprevisto durante la jornada del sábado. Un equipo periodístico que se encontraba realizando una cobertura frente al Sanatorio Mater Dei, donde permanece internada Mirtha Legrand, advirtió la presencia del funcionario cuando ingresaba a un establecimiento farmacéutico de la zona.