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Milei viaja hoy a Estados Unidos y crece la tensión por su discurso en ONU

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Milei viaja hoy a Estados Unidos y crece la tensión por su discurso en ONU

El presidente Javier Milei bajo tensión con el Presupuesto 2027 que enfrenta críticas internas y externas, sumado a la caída en su imagen y el conflicto por Malvinas. En paralelo, Patricia Bullrich profundizó su distanciamiento con cuestionamientos públicos, lo que refleja tensiones dentro de La Libertad Avanza.

Al mismo tiempo, Milei vuelve a viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU y mantener reuniones con empresarios y académicos, para reforzar su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Se espera un discurso con eje en Malvinas y crece la tensión. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

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Brotes verde oliva: sobresueldos en la Armada y despliegue en la Quinta de Olivos

El avance de los militares sobre funciones civiles en la residencia de Olivos se inscribe en un proceso más amplio de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas impulsado por el Gobierno, mientras crecen las denuncias por irregularidades, se profundiza el deterioro salarial y el Presupuesto 2027 para Defensa combina ajuste en sueldos con partidas millonarias para la compra de armamento.

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Hace 13 minutos

Misión del FMI a la Argentina: metas y un nuevo escenario para Milei

Previo a la visita de burócratas del Fondo, su directorio analizará el diseño de los programas y las condiciones que fija para los países endeudados. En la Argentina, el organismoo deberá evaluar las metas fiscales y de reservas en un contexto de menor crecimiento, dificultades para recomponer dólares y un nuevo calendario de vencimientos.

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Hace 2 horas

Milei viaja a Estados Unidos y participará de una nueva Asamblea de las Naciones Unidas

El presidente Javier Milei viaja este lunes a Estados Unidos, donde participará de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas y según se anuncia partirá a las 23 desde Buenos Aires rumbo a Nueva York.

 

El arribo será a las 9:30 del martes 22 al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, por la tarde, alrededor de las 16:00, el Presidente disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde se le entregará el premio ‘Ohev Yisrael’, que significa “aquel que ama al pueblo de Israel”, y es una distinción de la comunidad judía internacional otorgada a personalidades destacadas en reconocimiento a su firme respaldo al Estado de Israel.

 

Ese mismo día, a las 19:00, mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal, director de Atlas Network para América Latina, una red global de ONGs que promueve políticas de libre mercado; además, preside el foro económico internacional Alamos Alliance, donde ejerce como director de Asuntos Internacionales en la Universidad de la Libertad en México.



Posteriormente, a las 20:30, se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín, profesor de la Universidad de Columbia.

 

Hace 3 horas

La agenda completa de Milei en EEUU

El miércoles al mediodía, Milei participará en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que a las 16:00 disertará en la conferencia ‘Western Values, Economic Freedom & Strategic Security’, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

Cerca de las 18hs. se reunirá con empresarios, socios de Americas Society/Consejo de las Américas: estarán presentes su titular, Susan Segal, y una mesa de entre 12 y 15 CEOs y referentes de las firmas más importantes del mundo.

La jornada cerrará a las 19:30 en un encuentro con el rabino Simón Jacobson, autor, conferencista y miembro del movimiento Chabad-Lubavitch, reconocido por fundar el Meaningful Life Center (Centro para una Vida Plena).

El jueves, a las 13:00, Milei expondrá en The Economic Club of New York, un organismo estadounidense, sin fines de lucro y apartidista, fundado en el año 1907, considerado el foro público más destacado del país, donde se debaten problemáticas económicas, sociales y políticas.

Al finalizar el día, alrededor de las 21:00, el Presidente partirá de regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires, para llegar el viernes a las 8:30 a la Aeroestación Militar Aeroparque.

Actividades de Gabinete

Este lunes cerca del mediodía, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará de la ceremonia oficial por la jura de jueces en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al ministro de Salud, Mario Lugones, expondrán en el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental que organiza la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en el Palacio Libertad, a las 14:30 y a las 17:00, respectivamente.

Al día siguiente, por la mañana, Santilli mantendrá un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Casa Rosada y a las 13:00, después de la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, participará de una nueva Mesa Política.

El miércoles el ministro de Justicia estará como orador en la apertura del encuentro “Nuevos Desafíos frente al Narcotráfico”, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, a las 14:30, mientras que el jueves, durante la mañana, Santilli se reunirá con el gobernador chaqueño, Leandro Zdero, en Casa Rosada.

En el cierre de la semana, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, asistirá de la apertura del Congreso Nacional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) – Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), junto al director Ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y al subdirector, Ignacio Cabello, en la sede de la cartera nacional, este viernes a las 9:30.

Hace 8 horas

Presupuesto 2027: Milei rescindió el 70% de las obras y profundiza el ajuste en Vialidad

El gasto de capital en Infraestructura quedará 80% por debajo de 2023 y el mantenimiento de rutas caerá 66,7% en términos reales. A la par, el Gobierno pretender avanzar con la transferencia de obras a provincias y la concesión privada de corredores viales.

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El Congreso que hace sufrir a LLA: internas, oposición unida y aliados alejados

En Diputados, los bloques opositores buscarán dictaminar los proyectos de endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad. En las dos Cámaras, el oficialismo sigue en cortocircuito con los bloques aliados y su tropa expresa malestar. Se le viene el presupuesto 2027 y el proyecto de Malvinas.

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Bullrich profundizó sobre sus críticas: "Es un tren que viene de frente para chocarnos"

La jefa de la bancada de LLA en el Senado ratificó su cuestionamiento a la partida de Discapacidad del proyecto del Presupuesto 2027. "¿Por qué no buscamos soluciones en vez de esto que parece una provocación?"

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"Mancha venenosa": el argumento con el que Quirno justificó darle más poderes al Estado

El canciller Pablo Quirno defendió en una entrevista la creación del Consejo de Seguridad Nacional que impulsó el gobierno la semana pasada. Afirmó que es una solución necesaria contra la "mancha venenosa" que representa el terrorismo.

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Hace 22 horas

Milei vuelve a Estados Unidos y crece la tensión por su discurso en ONU

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00:05 | 20/09/2026

Milei atrapado: el loop de la recesión con un único culpable

La crisis múltiple de Milei reactiva la candidatura de Bullrich. Los números ocultos que maneja Caputo confirman que Argentina ya entró en un nuevo ciclo recesivo. Los sorprendentes nexos y viajes de Javier Negre con Manzano. 

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20:30 | 19/09/2026

La trama detrás de la impunidad en Comodoro Caputo

El triplete de causas en su contra que Caputo logró desarticular en pocos días. Los vínculos con el violento grupo Revolución Federal. El intercambio de favores del ministro Mahiques. 

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18:37 | 19/09/2026

Juez rechazó recortes en Discapacidad y advirtió al Gobierno: “No es un tema canjeable”

El senador cordobés cuestionó los cambios previstos para el área en el Presupuesto 2027 y reclamó que la discapacidad sea una prioridad y no una variable de negociación fiscal. 

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17:03 | 19/09/2026

Santilli minimizó la autonomía de Bullrich y relativizó el video con Lali: “Divertido"

El jefe de Gabinete respondió a los cuestionamientos de la senadora por la falta de consulta sobre los cambios en discapacidad del Presupuesto 2027 y habló del video que publicó en redes sociales.

Santilli le bajo el tono a la interna libertaria.

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14:43 | 19/09/2026

Las dos CTA intiman a Pettovello por el bajo salario mínimo y exigen nueva reunión

Desde los gremios alertan que la inflación interanual llegó al 33,3% en agosto y que el aumento del salario mínimo en ese período fue de solo 16,96%, casi la mitad. Dicen que si no hay respuestas, iniciarán acciones legales.

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La desocupación ampliada, es decir, aquellos que no tienen trabajo, los que están desocupados y quienes necesitan trabajar más, llega al 15% de la PEA. La presión total sobre el mercado laboral asciende al 30%, según un documento del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. 

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