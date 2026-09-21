Milei viaja hoy a Estados Unidos y crece la tensión por su discurso en ONU

El miércoles al mediodía, Milei participará en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que a las 16:00 disertará en la conferencia ‘Western Values, Economic Freedom & Strategic Security’, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

Cerca de las 18hs. se reunirá con empresarios, socios de Americas Society/Consejo de las Américas: estarán presentes su titular, Susan Segal, y una mesa de entre 12 y 15 CEOs y referentes de las firmas más importantes del mundo.

La jornada cerrará a las 19:30 en un encuentro con el rabino Simón Jacobson, autor, conferencista y miembro del movimiento Chabad-Lubavitch, reconocido por fundar el Meaningful Life Center (Centro para una Vida Plena).

El jueves, a las 13:00, Milei expondrá en The Economic Club of New York, un organismo estadounidense, sin fines de lucro y apartidista, fundado en el año 1907, considerado el foro público más destacado del país, donde se debaten problemáticas económicas, sociales y políticas.

Al finalizar el día, alrededor de las 21:00, el Presidente partirá de regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires, para llegar el viernes a las 8:30 a la Aeroestación Militar Aeroparque.

Actividades de Gabinete



Este lunes cerca del mediodía, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará de la ceremonia oficial por la jura de jueces en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al ministro de Salud, Mario Lugones, expondrán en el 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental que organiza la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en el Palacio Libertad, a las 14:30 y a las 17:00, respectivamente.

Al día siguiente, por la mañana, Santilli mantendrá un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Casa Rosada y a las 13:00, después de la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, participará de una nueva Mesa Política.

El miércoles el ministro de Justicia estará como orador en la apertura del encuentro “Nuevos Desafíos frente al Narcotráfico”, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, a las 14:30, mientras que el jueves, durante la mañana, Santilli se reunirá con el gobernador chaqueño, Leandro Zdero, en Casa Rosada.

En el cierre de la semana, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, asistirá de la apertura del Congreso Nacional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) – Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), junto al director Ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y al subdirector, Ignacio Cabello, en la sede de la cartera nacional, este viernes a las 9:30.