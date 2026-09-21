La metalurgia no encuentra piso: caída de 6,1% interanual y 3,9% mensual

La industria metalúrgica no encuentra piso en la Argentina libertaria. El último informe de la cámara Adimra difundidos hoy dan cuenta de una caída del 6,1% interanual en agosto y de un 3,9% en comparación con julio de este mismo año. Todos los sectores de esa rama de actividad profundizaron las cifras en rojo.

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“La producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa, demostrado en que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar y no permite vislumbrar un horizonte de recuperación”, sostuvo el titular de la entidad Elío del Re al presentar el estudio que publican periódicamente.

Otro dato significativo es que las empresas no ven una recuperación en el horizonte próximo. El 68,1% de las empresas no espera aumentar su producción: el 46,8% prevé la continuidad de este estado de las cosas y 21,3% anticipa caídas. Sólo el 32,0% anticipa aumentos, en su mayoría leves y desde una base muy débil. El informe concluye que estas perspectivas podrían implicar la persistencia del escenario contractivo.

“Resulta vital generar condiciones que favorezcan una recuperación sostenida de la inversión, la producción y el nivel de actividad- suplica Del Re- La demanda continúa mostrando comportamientos heterogéneos entre los distintos sectores productivos y esta situación también comienza a reflejarse en la capacidad financiera de las empresas: el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones”, completa.

El impacto por sector

La capacidad instalada de la industria también se deprimió un 5,2 puntos y se ubica en el 39,6%. “Con este nivel de actividad, 6 de cada 10 máquinas permanecen sin utilización y el escenario actual no muestra recuperación”, señala el informe. Todo el entramado metalúrgico registró retrocesos: Consumo Final (-9,6%), Construcción (-8,2%), Agrícola (-7,9%), Energía Eléctrica (-3,2%), Alimentos y bebidas (-2,6%), y Automotriz (-1,1%). Ni los sectores favorecidos por la política libertaria muestran valores favorables: Minería cayó 6,4%, Petróleo y Gas 4,4% abajo.

La situación afecta a las provincias con mayores complejos industriales. Entre Ríos lidera la caída con 8,8%, le siguen Córdoba con 7,8%, Buenos Aires con 7,3%, Santa Fe 4,4% y Mendoza en 0,8%. Las empresas tampoco pueden sostener su dotación de personal, el nivel de empleo se observa una disminución interanual de -2,5% y -0,3% comparado contra el mes de julio.

“Hablamos con los datos, estamos muy preocupados porque muchas empresas no pueden aguantar mucho tiempo más así”, aseguran en el sector. La salida que ven en este contexto es generar cadenas de valor a partir de los recursos naturales y los rubros mimados por el Gobierno. “Estamos intentando dar la discusión, necesitamos mercado, actividad”, insisten. “Necesitamos sumar al entramado de las cadenas de valor que funcionan a las Pymes argentinas en los sectores que funcionan”, imploran.