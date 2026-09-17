En el contexto de crisis económica que vive la sociedad argentina por las medidas del gobierno de Javier Milei, una importante fábrica metalúrgica del conurbano cerró sus puertas y dejó a 60 familias en la calle.

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Se trata de la emblemática Vaspia S.A.I.C., empresa ubicada en Eva Perón 2746, Lanús Este, que se destacaba por su trabajo en fundición y extrusión de latón y bronce. Según sus empleados, el fin de la planta se produjo de forma inesperada. Lo más preocupante es que ni indemnizaciones, ni salarios ni aguinaldos fueron abonados a los trabajadores afectados.

Los trabajadores apuntan contra las importaciones

Los empleados, muchos con casi cuatro décadas de trayectoria en la empresa, denunciaron un vaciamiento intencional que se manifestó mediante la falta de insumos esenciales y un abandono sistemático de la planta. Mientras tanto, las importaciones ganan terreno, complicando aún más la situación del sector metalúrgico local.

Además, la empresa les debe dos meses de sueldos y los empleados aseguran que los incumplimientos también alcanzan a los aportes jubilatorios y de obra social descontados de sus haberes.

El conflicto recrudeció cuando la firma frenó las actividades afirmando que no tenían materia prima. Luego hubo una reunión con los trabajadores donde desde la empresa sostuvieron que debían reducir el personal para continuar con las actividades. Los empleados lo rechazaron y los dueños decidieron paralizar por completo la planta. Esto terminó en una importante protesta de los trabajadores con un corte de calle frente a la planta.

“Nosotros queremos cobrar y seguir trabajando. Si la empresa no quiere continuar, que nos indemnice”, expresó David, un empleado con 31 años de antigüedad, según consignó Inforegión.

De la protesta a la autogestión: la lucha por formar una cooperativa y salvar las máquinas

Pese a las medidas de fuerza en la que los operarios pedían saber sobre su futuro y reclamar por las deudas, la fábrica terminó cerrando. Ante la crisis, los operarios no se quedaron de brazos cruzados y comenzaron a organizarse para formar una cooperativa que les permita reactivar la fábrica bajo una gestión autogestionada. Esta iniciativa busca devolverle vida a la empresa y garantizar fuentes de trabajo para quienes quedaron sin empleo.

Silencio patronal y el fantasma de la desindustrialización

Por su parte, los dueños de Vaspia S.A.I.C. mantienen silencio: no responden a los llamados ni emiten comunicados oficiales. Mientras tanto, los trabajadores se mantienen vigilantes para impedir que se retiren las máquinas restantes, con la esperanza firme de recuperar la fábrica por sus propios medios.

Esta situación refleja un problema creciente en la industria local, donde la competencia con productos importados termina afectando directamente a miles de familias que dependen de estas fuentes laborales, como el caso de la metalúrgica de Lanús.