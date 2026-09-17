Cierra un histórico centro cultural por la crisis de Milei: "Insostenible":

El sector cultural es uno de los que viene sufriendo la crisis económica producida por las medidas del gobierno de Javier Milei, y en ese contexto un histórico centro musical anunció el cierre de sus puertas.

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Después de 12 años de actividades, recitales y encuentros culturales, El Club de la Música de San Martín anunció el fin. El espacio de Villa Ballester comunicó la decisión a través de sus redes sociales y explicó que el crecimiento de las deudas durante los últimos meses hizo imposible sostener el proyecto.

“Después de 12 años cerramos El Club de la Música”, anunciaron sus responsables. “Es muy difícil, tenemos bronca, tristeza, el club es nuestro lugar de encuentro y nos cuesta encontrarle la vuelta a esta idea”, expresaron. El cierre no será inmediato. La intención es mantener las puertas abiertas durante las próximas semanas para que artistas, vecinos y público puedan acompañar las últimas actividades.

En principio, el espacio ubicado en Alberdi 4449 permanecerá abierto hasta el 15 de noviembre, aunque sus responsables aclararon que la continuidad dependerá de la evolución de la situación económica. “Viniendo al Club desde ahora hasta el cierre, la idea es estar hasta el 15/11, pero vamos semana a semana”, señalaron desde el espacio.

La crisis económica llevó al cierre

Blas Bonardi, coordinador de El Club de la Música, explicó al medio Que Pasa que el espacio comenzó a atravesar dificultades económicas durante el invierno. Desde entonces, las deudas fueron acumulándose y los responsables intentaron sostener la actividad hasta que los números dejaron de ser viables.

“La situación es insostenible; hoy ni a nosotros ni a nadie nos alcanza la plata. Sostener un espacio cultural en el conurbano en este contexto resulta imposible. Lo seguimos intentando estos últimos meses, pero tenemos una deuda gigante que solo aumenta día a día”, expresaron desde el Club. El anuncio generó una importante cantidad de mensajes y muestras de apoyo por parte de quienes participaron de las actividades durante estos años. “La noticia que nunca queríamos dar. La situación no da para más y la crisis económica nos empuja a tomar esta decisión”, comunicaron.

Bonardi, además, pidió acompañar al espacio durante las semanas que quedan: “Necesitamos que nos acompañen estos meses que vienen ahora, que se va el frío, que salgamos de casa, que vengamos al club, que acompañemos, que estemos, que nos compremos una birrita, una comida, que salgamos a ver música”.

El Club de la Música comenzó a funcionar en 2014, aunque sus orígenes fueron anteriores. La casa de Alberdi fue transformándose con el trabajo de sus propios integrantes y amigos. Construyeron paredes, armaron un escenario y, finalmente, en noviembre de 2014, inauguraron el lugar. Durante sus primeros años, el funcionamiento se apoyó principalmente en el trabajo voluntario de quienes formaban parte del proyecto.