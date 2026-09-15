Crisis en una empresa de micros: suspensión de servicios en todo el país y 390 trabajadores reclaman salarios adeudados

La histórica empresa de micros de larga distancia Crucero del Norte atraviesa una profunda crisis que dejó a cientos de trabajadores en una situación de extrema incertidumbre. La compañía decidió suspender todos sus servicios hasta nuevo aviso y dejó a 390 empleados en retención de tareas por salarios adeudados.

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El personal denuncia 800 despidos acumulados y falta de respuestas por parte de las autoridades. De acuerdo con el reclamo, la paralización alcanza a las diferentes empresas vinculadas con el grupo, entre ellas Crucero del Norte, Turismo Parque, Crucero del Sur, Crucero del Este, Expreso Río Paraná y Expreso Paraguay.

En tanto, los trabajadores avanzan con medidas de fuerza en Buenos Aires y Posadas, entre otros puntos. Héctor Da Silva, uno de los empleados que participa de la protesta, describió el impacto del conflicto: "Es horroroso estar así. Nadie aparece, nadie nos dice nada. Uno va triste a la casa y vuelve triste para acá".

Los empleados señalaron que la medida se mantiene hasta nuevo aviso y que afecta las operaciones en diferentes puntos del país. El grupo tiene servicios hacia destinos como Misiones, Posadas, Puerto Iguazú, Córdoba, Cruz del Eje y Rosario, además de recorridos internacionales hacia San Pablo, Río de Janeiro y Curitiba.

Desde la empresa reconocieron que este mes tuvieron dificultades para liquidar los sueldos pero lo atribuyeron a factores puntuales, más concretamente embargos por juicios laborales y accidentes y del ARCA por aportes atrasados. Julio Koropeski, integrante de la familia propietaria, negó que la paralización responda a una crisis económica o a la eliminación de subsidios. En cambio, atribuyó la situación a diferencias internas.

"No se trata de una crisis económica y política, es de índole familiar. Tampoco de la quita de subsidios, porque la política de subsidios del Gobierno cayó hace tiempo", aseguró en declaraciones para Misiones Online. Según explicó, "todas las operaciones se encuentran supeditadas a que se resuelvan las diferencias existentes dentro del directorio".

Crisis en Crucero del Norte: 800 despidos y retención de tareas

Crucero del Norte fue fundada en 1949 por Demetrio Koropeski y con el paso de las décadas se convirtió en uno de los principales grupos empresarios del transporte de pasajeros de larga distancia nacional e internacional. Sin embargo, no pudo soportar la crisis económica desatada por el gobierno de Javier Milei.

Uno de los delegados, Leonardo Figueredo, aseguró que la planta de personal sufrió una reducción devastadora durante los últimos meses. "A principio de año éramos 1.200 trabajadores, empezaron con los despidos y hoy apenas llegamos a 390. En todas las líneas de la empresa estamos con retención de tareas", afirmó en diálogo con BAE Negocios.

Figueredo explicó que alrededor de 40 empleados permanecen con retención de tareas en la base ubicada en La Tablada. Además, sostuvo que algunos trabajadores habrían sido convocados para firmar cesantías.

"Julio Koropeski nos dijo que hay plata, pero no nos pagan. Además, están llamando a compañeros para que firmen una cesantía", manifestó el delegado. El representante gremial también expresó su sospecha sobre un posible "vaciamiento" de la empresa.

Por su parte, Koropeski afirmó que buscará cumplir con las obligaciones asumidas por la compañía: "En nombre mío, el de mi madre y como me enseñó mi padre, don Demetrio, voy a honrar hasta el último compromiso que asumimos". Sin embargo, no se informó una fecha concreta para la reanudación de los servicios ni para la cancelación de los salarios reclamados.