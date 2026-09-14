Una histórica concesionaria de autos en Entre Ríos despidió trabajadores en medio de la crisis de Milei

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei no dejó afuera a ningún sector. En ese contexto una histórica concesionaria de Entre Ríos despidió a sus trabajadores y crecen los rumores del cierre del lugar.

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La tradicional concesionaria La Concorde, representante oficial de Peugeot en Concordia, ya comenzó a enviar telegramas mientras hay preocupación por el futuro de la firma después de años de actividad en la ciudad.

La situación fue confirmada por fuentes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) al medio local Oíd Mortales Radio. Según indicaron desde el gremio, los trabajadores desvinculados comenzaron a recibir las notificaciones mientras la empresa todavía no habría brindado explicaciones sobre la decisión.

La concesionaria mantuvo sus puertas abiertas hasta este viernes y atendió al público con normalidad, pese a que desde hace varios días circulaban versiones sobre un inminente cierre. Ahora, el escenario parece haber quedado definido con el inicio de los despidos. Uno de los principales interrogantes pasa por el pago de las indemnizaciones. Consultado sobre la situación, uno de los empleados fue contundente: "De momento se estima que con suerte la mitad".

La crisis del mercado automotor argentino

El posible cierre de La Concorde se produce en un contexto de fuerte retracción para el comercio automotor. La menor demanda, el exceso de unidades en stock y la reducción de los márgenes de rentabilidad obligaron a distintas empresas del sector a revisar sus estructuras y reducir costos.

El mercado también atraviesa una transformación por el ingreso de nuevas marcas, especialmente de origen asiático y sobre todo de China, que incrementaron la competencia en un escenario de precios más ajustados, siendo otra industria que se ve afectada por las importaciones que impulsó Javier Milei. A esto se suma un elevado nivel de vehículos sin vender: las estimaciones mencionadas en el sector ubican el sobrestock en más de 130.000 unidades a nivel nacional.

La situación financiera también genera presión sobre las concesionarias. Algunas empresas de primera línea comenzaron a negociar con sus proveedores mayores plazos de pago para aliviar la falta de liquidez y sostener sus operaciones en medio de la caída de las ventas.

En ese escenario, el caso de La Concorde expone el impacto que la contracción del mercado está teniendo sobre los comercios vinculados al automóvil, con reducción de personal y cierre de establecimientos como parte de un proceso de reestructuración que todavía no muestra señales claras de revertirse.