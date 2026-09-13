La industria textil perdió 26 mil puestos de trabajo por la crisis de Milei

La industria textil atraviesa uno de sus períodos más críticos producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y los indicadores recientes muestran que el deterioro todavía no encuentra un piso. Desde diciembre de 2023 se perdieron más de 26 mil puestos de trabajo.

{{{htmlAmp}}}

La actividad registró en junio una caída interanual del 15,9% y acumuló un retroceso del 24,4% durante los primeros seis meses de 2026, según el informe elaborado por la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

¿Cuántos empleos perdió la industria textil durante el gobierno de Javier Milei?<

El desplome de la producción se combina con una fuerte reducción del empleo y de la cantidad de establecimientos en funcionamiento. En mayo, el complejo que reúne a los sectores textil, confección, cuero y calzado contabilizó 93.952 puestos de trabajo registrados, 1.229 menos que el mes anterior y 16.244 por debajo del nivel de un año atrás.

Más de 750 establecimientos textiles cerrados por la crisis

Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada alcanza los 26.851 empleos formales, mientras que desaparecieron 750 establecimientos vinculados al sector. El dato equivale a un promedio de aproximadamente 30 cierres por mes durante ese período.

La utilización de la capacidad instalada también refleja la profundidad del problema. En junio, las fábricas textiles trabajaron al 46,6% de su capacidad, casi 13 puntos por debajo del promedio de la industria nacional, que llegó al 59,1%. Para FITA, no se trata solamente de una caída coyuntural. La entidad advierte que la industria viene atravesando un deterioro sostenido que terminó reduciendo su capacidad productiva.

"Años para reconstruir": el grito de alerta de FITA por el desplome productivo

Mientras durante 2023 las plantas funcionaban habitualmente entre el 50% y el 60% de su capacidad, desde 2024 el indicador se ubicó entre el 30% y el 50%, con mínimos cercanos al 30% hacia fines de 2025. "El sector lleva más de dos años resistiendo: perdimos producción, empleo, empresas e inversión. Cada establecimiento que cierra es una capacidad productiva que después cuesta años reconstruir", afirmó Luis Tendlarz, presidente de FITA al medio Infogremiales.

El frente externo presenta algunos indicadores positivos, aunque no alcanzan para revertir la situación de la industria local. Durante junio, las importaciones de productos textiles se redujeron 45,6% en volumen, mientras que las exportaciones aumentaron 56,5% en cantidades y 46% en valor. Sin embargo, desde la federación remarcaron que el crecimiento de las ventas externas está explicado principalmente por los hilados y no logra compensar la debilidad del mercado interno.

Mercado interno deprimido e importaciones en alza: la amenaza sobre el sector

Uno de los datos que genera mayor preocupación entre los industriales es el incremento de la presencia de prendas importadas. Según el informe, durante el primer semestre ingresaron al país 60,1% más prendas del exterior, en un contexto en el que el consumo continúa retraído.