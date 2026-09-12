Duro mensaje de la CAME al Gobierno: "Falta una política hacia las pymes"

Según los últimos datos de la entidad, las ventas minoristas pyme cayeron 0,2% interanual en agosto y acumularon una baja de 2,4% durante los primeros ocho meses del año.

En un nuevo reclamo de empresarios contra el modelo económico de Javier Milei, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó al Gobierno que "falta una política hacia el sector pyme" y exigió al Gobierno medidas "más activas" para las pequeñas y medianas empresas. Desde la entidad aseguraron que la caída del consumo afecta con gravedad al comercio y a la industria.

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"Estamos en un momento complicado por la baja del consumo y por la restricción que existe sobre la posibilidad de consumir”, dijo el vocero de la CAME, Salvador Femenia, en diálogo con Noticias Argentinas.

"Le pediría al presidente políticas más activas hacia la pequeña y mediana empresa. Hoy no las tenemos", reclamó l vocero de la CAME, Salvador Femenia.

Caída del consumo y falta de demanda: la preocupante radiografía de las pymes

Según los últimos datos de la entidad, las ventas minoristas pyme cayeron 0,2% interanual en agosto y acumularon una baja de 2,4% durante los primeros ocho meses del año. Ante esta situación, Femeina sostuvo que la falta de demanda en los comercios también repercute a estas industrias, cuya producción está destinada en gran medida al mercado interno.

"Al no haber demanda en el comercio, tampoco hay demanda para la industria. Lo que nos preocupa hacia adelante es que esto pueda modificarse de alguna manera. Evidentemente las restricciones y las problemáticas que venimos verificando desde hace meses continúan y no se modifican", advirtió.

El pedido formal a Javier Milei: "Necesitamos políticas más activas y directas"

Si bien Femenia destacó la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, reclamó una política específica para las pymes. "Estamos de acuerdo desde un principio con que había que corregir la economía", dijo, pero remarcó que "falta una política hacia el sector pyme", al que definió como "el gran motor de la economía".

"Le pediría al presidente políticas más activas hacia la pequeña y mediana empresa. Hoy no las tenemos. La verdad es que necesitamos políticas más activas, directas", planteó.

Atraso salarial, tarifazos y tasas altas: los tres golpes al bolsillo que frenan la economía

El dirigente explicó además que entre los factores que afectan al consumo se encuentran el atraso salarial, el aumento de las tarifas y las altas tasas de interés. En concreto, detalló que la mayoría de los gremios acumula un atraso de entre 10 y 12% y que el mayor peso de las facturas de servicios públicos deja menos ingresos disponibles para consumir.

"La situación de endeudamiento y las tasas altas en relación con la inflación hacen que el crédito no sea una herramienta para el consumo, ni tampoco un argumento de venta para el comerciante", agregó.

¿Cómo afecta la apertura de importaciones al sector textil e industrial?

Sobre las importaciones, sostuvo que los productores locales enfrentan dificultades para competir debido a la "carga tributaria" local en comparación con otros países del extranjero y señaló al sector textil como el más afectado por este modelo aperturista.

"Tenemos un costo argentino que no está resuelto y sentimos que, para esos sectores, evidentemente, la cancha está un poquito inclinada en contra", concluyó.