Cierra después de 53 años una empresa textil histórica por la crisis de Javier Milei: "Producimos, pero es imposible"

Después de más de cinco décadas de trayectoria, una histórica fábrica textil de La Plata anunció su cierre definitivo. Se trata de Clan Issime, una empresa de confección de indumentaria femenina que funciona desde hace 53 años en la localidad de Tolosa.

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La fábrica llegó a convertirse en referente de la industria textil platense, pero en los últimos años empezó a atravesar una crisis cada vez más compleja. Según explicaron los encargados, la apertura de las importaciones, la caída del consumo y las dificultades para sostener los costos de producción terminaron por volver inviable la continuidad de la fábrica.

El cierre se suma a una serie de casos que golpean al sector industrial y comercial de La Plata y que reflejan las dificultades que atraviesan las empresas con larga trayectoria en el mercado.

La empresa familiar que resistió más de cinco décadas

Clan Issime desarrolló durante 53 años la producción de ropa femenina y construyó una trayectoria en la industria local. Con el paso del tiempo, la empresa logró sostenerse frente a diferentes contextos económicos y cambios en el mercado, pero esta vez fue demasiado.

La crisis económica actual terminó marcando el límite. Según los responsables, la llegada de los productos importados a precios con los que resulta difícil competir afectó por demás a la producción nacional.

A ello se le sumó el consumo interno retraído, que redujo las ventas y complicó todavía más las posibilidades de mantener la estructura de la fábrica. La situación llevó a que finalmente se tomara la decisión de cerrar la planta, lo que generó consternación de La Plata por tratarse de una empresa con más de medio siglo de historia.

El cierre de la fábrica y la venta de su maquinaria

El cierre implica también el desarme de la estructura productiva que Clan Issime sostuvo durante décadas. Parte de la maquinaria utilizada para la confección fue puesta en venta mediante una subasta.

Este nuevo cierre se suma a la crítica situación de la industria textil en Argentina, uno de los sectores más afectados por la apertura de importaciones y la pérdida de competitividad frente a ello.

Para La Plata significa también la desaparición de otra fuente de producción local en un contexto de desempleo, crisis económica y fuertes dificultades para afrontar necesidades básicas.