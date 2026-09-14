El abogado y analista financiero Carlos Maslatón cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei y sostuvo que su principal debilidad está en el rumbo económico. Durante una entrevista en C5N, afirmó que el Presidente debe sentir una "gran frustración" porque, según su análisis, el plan económico "no ha funcionado".

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Maslatón fue contundente al evaluar la gestión económica del Gobierno. "El punto más flojo del Gobierno es el plan económico. El plan económico ha fracasado y no tiene vuelta atrás", sostuvo durante la entrevista.

Para el abogado, el resultado era previsible desde el comienzo de la gestión, especialmente por la designación de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía. "Este tipo de política de atraso cambiario, país caro, centrado en lo financiero, ‘no me importa nada la economía real’, no sirven para nada", afirmó Maslatón al referirse al rumbo adoptado por el Gobierno.

La crítica de Maslatón a Caputo y al rumbo económico

El analista también cuestionó que las medidas implementadas por Milei y Caputo no constituyan una novedad dentro de la historia económica argentina. "Cuatro o cinco planes similares ha habido en la historia argentina", señaló, al comparar el programa actual con experiencias anteriores.

Carlos Maslatón reveló lo que hizo Milei y "no tiene vuelta atrás".

Según su análisis, una de las principales fortalezas que tuvo el Gobierno fue el respaldo social y político que consiguió durante un período prolongado. Sin embargo, consideró que ese escenario comenzó a cambiar. "Lo que pasa es que tuvo consenso durante largo tiempo, pero me parece que lo están perdiendo el consenso", concluyó Maslatón.