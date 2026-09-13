Antonio Laje le soltó la mano a Milei en vivo por A24: "El dinero no te alcanza"

Agosto contó con un 1,7% de inflación según lo revelado por el INDEC este último 10 de septiembre, en el informe mensual que realiza la entidad. Si bien se trata del índice más bajo en muchos meses, lo cierto es que el impacto en el bolsillo de los argentinos se siente muy diferente, con una capacidad de ahorro y consumo cada vez más reducido.

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Son muchos los especialistas en materia política y económica los que explican por qué ocurre esto, siendo ejemplo de ello Antonio Laje, quien durante una reciente emisión de su programa en A24 habló sobre este flagelo y le apuntó al foco del problema.

La inflación de agosto 2026 fue de un 1,7% según el INDEC.

¿Qué dijo Antonio Laje sobre la inflación?

En determinado pasaje de su ciclo, expuso respecto de los aumentos: "1.7%, pero yo siento que cada vez gasto más. Primero, que cada vez gastás más porque 1.7 no es que tenés deflación, baja la inflación pero sigue el aumento. El problema es que, vamos a suponer que tu sueldo tengas la suerte que se ajuste siempre por inflación, vos vas a sentir y estás sintiendo que igual te alcanza cada vez menos".

Para dar mayor asidero, enseñó una placa donde se podía apreciar que el apartado "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" subió en un 2,8%. "Hay gastos que vos tenés obligatoriamente, que te están quitando capacidad de consumo porque suben bastante más que la inflación. Si la inflación fue 1,7 y vos tuviste que pagar gas, electricidad, gastos de vivienda, seguro de vivienda, salud, telefonía, muy por encima de eso, a vos te está restando capacidad de ahorro y para consumir en lo que vos consumías antes", explicó.

"Por eso vos sentís que el dinero no te alcanza, porque directamente no te alcanza, porque todos los gastos de servicios casi todos te aumentaron mucho más", concluyó.