Alerta comercial en Chaco: el consumo no encuentra su piso y reclaman medidas de reactivación

En un contexto marcado por el ajuste fiscal y la recesión, los comercios del interior del país continúan pagando el costo de la contracción en la economía real. El presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Juan Martín Alfonso, expresó la profunda preocupación del sector local ante la falta de reactivación. “No avizoramos un futuro que nos haga entender que este esfuerzo está bien encaminado", advirtió.

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La crisis azota a la provincia que gobierna Leandro Zdero y las consecuencias que padece el sector comercial están a la vista. Alfonso aseguró que "el consumo está muy retraído y los ingresos están atrasados". De esta manera, planteó que no se ve "ese efecto de orden en la macro que permita que la microeconomía tenga un repunte”.

La Federación Económica del Chaco (FECHACO) registra acumulados negativos en la actividad minorista que bordean un retroceso del 7,3% acumulado en lo que va del año, siendo los rubros de alimentos, indumentaria y artículos para el hogar los más afectados.

Si bien el titular de la Cámara de Comercio local admitió que existen cambios en las modalidades de consumo, cada vez más volcado a las compras virtuales, sostuvo que la variable explicativa de mayor peso sigue siendo el deterioro del poder adquisitivo. “Desde ya que el sector está muy golpeado, eso no es algo que lo estemos descubriendo en este momento”, reconoció el referente gremial en declaraciones para CIUDAD TV.

Además, sugirió que la reactivación del mercado interno tampoco parece figurar entre las prioridades del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo: “Entendemos que de momento no es tampoco una acción o una política que el Gobierno nacional tenga en agenda, con esta cuestión de cuidar el superávit fiscal y demás”, planteó.

La situación expuesta por la entidad capitalina se enmarca en un escenario crítico para el territorio chaqueño, donde la caída del consumo interno puso en jaque la sostenibilidad de cientos de pequeños y medianos emprendimientos. De acuerdo con los informes difundidos por DataChaco basados en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la consultora Politikón Chaco, en la provincia cerraron más de 1.000 empresas empleadoras desde noviembre de 2023,

Inflación: Chaco quedó en el podio de las provincias con mayores aumentos

El gobierno de Leandro Zdero enfrenta una nueva señal negativa en materia económica, luego de que Chaco quedara entre las provincias con mayores aumentos de precios durante agosto. El IPC avanzó 1,9%, por encima del 1,7% nacional, y ubicó al distrito en el tercer lugar entre las jurisdicciones relevadas. A esto se sumó que la provincia fue, junto con San Luis, una de las pocas donde la inflación mensual se aceleró respecto de julio, mientras que en el acumulado de enero a agosto llegó al 22%, también por encima del 21,3% registrado a nivel nacional.

El resultado vuelve a dejar a la provincia por encima del promedio nacional y se suma a una evolución que mantiene al Chaco entre los distritos con mayores aumentos de precios. Además, fue uno de los dos distritos, junto con San Luis, donde la inflación mensual se aceleró respecto de julio, en un contexto en el que el índice nacional se mantuvo estable.

Uno de los principales golpes para los hogares chaqueños durante agosto estuvo en Vivienda y servicios públicos, que registró una suba del 3,6%. El incremento fue considerablemente superior al nivel general de inflación provincial y se convirtió en el rubro que más aumentó durante el mes.

El problema no se limita al resultado del octavo mes del año. En la comparación interanual, la inflación chaqueña alcanzó el 34,2%, mientras que el promedio nacional fue del 33,5%. La diferencia también aparece al considerar el acumulado de los primeros ocho meses. Chaco registró una inflación del 22%, frente al 21,3% nacional. Neuquén encabezó esa medición con 22,8%.