Rodrigo Lussich cuestionó al gobierno de Javier Milei por la estrategia para incentivar a los argentinos a utilizar los dólares que mantienen fuera del sistema bancario. A través de Twitter, el periodista apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por un mensaje dirigido a adolescentes.

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Lussich se refirió a una intervención de Caputo frente a un grupo de adolescentes, en la que el ministro les pidió que convencieran a sus padres de sacar los dólares que tuvieran guardados "abajo del colchón".

A partir de esa escena, el periodista cuestionó la estrategia oficial y la vinculó con las acusaciones de adoctrinamiento que, según planteó, el Gobierno realizaba contra el peronismo. "El gobierno sigue adoctrinando pibes para la causa nacional. Con lo que les molestaba cuando lo hacían los peronchos", escribió Lussich en sus redes sociales.

Rodrigo Lussich se la pudrió a Javier Milei con un dato demoledor.

Qué hicieron los argentinos con sus ahorros

Otro de los puntos centrales del mensaje de Lussich fue su cuestionamiento al argumento de que los argentinos mantienen sus dólares fuera de los bancos por desconfianza en el sistema financiero. "Las personas ya no guardan abajo del colchón. No guardan. Punto", sostuvo.

Lussich agregó que quienes tenían dólares ahorrados "ya los cambiaron para vivir los últimos tres años" y señaló que aquellos que todavía conservan divisas fuera del sistema pueden tenerlas en lugares que incluso ellos mismos podrían no recordar.